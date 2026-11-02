Najslavnejša gospodinja na svetu: »Res sem ga polomila«

Na Martho Stewart (85) se je usul plaz kritik, da se norčuje iz ljudi v stiski, potem ko se je za noč čarovnic našemila v brezdomko in fotografijo objavila na instagramu. Na njej ima umazan obraz, raztrgane kavbojke in kapo, v rokah pa napis »Lačna sem. Pomagajte mi!« Da je stvar še bolj nerodna, je bila objava v resnici namenjena promociji njene kolekcije dišečih sveč. Kot je pojasnila, je želela s kostumom opozoriti na resen problem brezdomstva. Dodala je, da jo žalosti, ker je njena zamisel ljudi užalila, in poudarila, da že dolgo podpira dobrodelne organizacije, ki pomagajo brezdomcem. Vendar njeno prvo pojasnilo kritikov ni pomirilo. Nekaj ur pozneje je na instagramu objavila novo izjavo. »Težko je priznati, da si ga resnično polomil. Moja prejšnja izjava ni bila dovolj. Vem, da se ...