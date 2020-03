Rešitelj princese Ane prodaja zasluženo medaljo

Ugrabitelju ni uspelo

REUTERS Če ne bi bilo Ronnieja Russla, princesa Ana morda ne bi nikoli več sedela ob svoji materi, kraljici. FOTO: Peter Nicholls/Reuters

Marca 1974 je takrat osemindvajsetletni boksar težke kategorijezastavil svoje življenje, da je pred ugrabiteljem rešil britanskoga je novembra istega leta za pogum in požrtvovalnost odlikovala z medaljo kralja Jurija. Zdaj dvainsedemdesetletni junak bo to medaljo jutri prodajal na dražbi, da bi tako svoji družini zagotovil denar za lastni pogreb, poroča SkyNews.Tistega marca pred 46 leti sta se princesa Ana in njen soprogz avtomobilom vračala z dobrodelne prireditve v Pall Mallu proti Buckinghamski palači, ko je pred njun avto zapeljal, ustavil, izskočil iz svojega avtomobila in začel streljati s pištolo. Med streljanjem je ranil princesinega detektiva in voznika.Dogajanje je videl takrat še mlad boksar Russel, ki se je na poti domov pripeljal mimo. Tudi on je ustavil svoj avto, izstopil, močno boksnil napadalca in se nato postavil med njega in princeso kot živi ščit. Medtem so na kraj že prišli policisti in napadalca prijeli, tako da se ne Russlu ne princesi in njenemu možu ni nič zgodilo.Pozneje se je izkazalo, da je Ball nameraval princeso Ano ugrabiti in zanjo zahtevati tri milijone angleških funtov odkupnine, a mu je spodletelo prav zaradi Russla. Pozneje je bil obsojen zaradi poskusa umora in načrtovanja ugrabitve, končal pa je v psihiatrični bolnišnici.Po tem dogodku je kraljevski dvor močno okrepil varovanje članov kraljeve družine, Russla, očeta dveh otrok, pa je kraljica odlikovala. Zdaj Russel pravi, da ima občutek, da bo s prodajo medalje izdal kraljico, ki mu jo je dala, vendar da nima druge izbire. Po več kapeh se mu je zdravje namreč močno poslabšalo, družina pa nima dovolj denarja niti za dostojen pogreb. V dražbeni hiši Dix Noonan Webb, ki bo jutri prodajala njegovo odlikovanje, predvidevajo, da bi zanjo utegnil dobiti od 15.000 do 20.000 britanskih funtov. Skupaj z medaljo bo naprodaj tudi vsa dokumentacija, povezana z njo.