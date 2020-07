FOTO:Revija Dior med pandemijo

V italijanski pokrajini Apulija je včeraj modna znamka Dior predstavila svojo najnovejšo kolekcijo Cruise 2021. V Lecceju, baročni prestolnici Italije, je revija potekala brez občinstva. Revije so se lahko osebno udeležili le prijatelji in družinski člani, modni navdušenci pa so si lahko v živo ogledali prenos po spletu.



Kot je povedal Pietro Beccari, glavni izvršni direktor znamke Christian Dior Couture, so z modno revijo želeli deliti sporočilo podpore, upanja in optimizma, z upanjem na nov začetek, kreativna direktorica Maria Grazia Chiuri pa je dodala, da je modni teden izjemno pomemben ne le za znamko, ampak tudi za mesta, kjer revija poteka.



Modeli so se sprehodili po mestnem trgu z dolgimi in lahkimi bombažnimi oblekami, ročno pletenimi puloverji in elegantnimi usnjenimi stezniki. Na nogah so jih krasili ravni škornji in usnjeni sandali. Z ruticami in pozlačenimi trakovi za glavo je celotna kolekcija dobila pridih devetdesetih. Ta zbirka je primer kolektivne inteligence v kombinaciji z izjemno močjo ritmov, ritualov, glasbe in plesa.