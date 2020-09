»Režiserju je uspelo, da me prikaže takšno, kakršna sem«

Od šolskih protestov do globalne prepoznavnosti. FOTO: Fredrik Sandberg/AFP

Na beneškem filmskem festivalu, ki se je začel 2. septembra in bo trajal vse do 12. septembra, so včeraj premierno predvajali dokumentarni film o okoljski švedski aktivistki. Film z naslovom Jaz sem greta (»I am Greta«) je delo režiserja, ki je spremljal njeno življenje od običajnega dekleta do globalne okoljske aktivistke. Dokumentarec Greto prikazuje kot sramežljivo 'piflarko, kar pa, kot je dejala Greta, odslikava njen resnični jaz, navaja Reuters.Grossman, ki je danes 17-letno aktivistko snemal eno leto, je sprva mislil, da bo to nekaj minutni film o otroški aktivisti, a je se je njena zgodba razvila drugače. Kot piše Hollywoordreporter, je mlajši režiser, ki je nase opozoril s kratkim filmom The Toaster Challenge, za Greto Thunberg slišal od prijatelja, ki mu je povedal za njeno namero o organizaciji protesta pred švedskim parlamentom avgusta 2018. »Mislil sem, da bo to zgodbo za kratek umetniški film.« A se je v resnici spremenilo v enoletno snemanje – dokumentarec tako prikazuje njene prve korake: od petkovih protestov za prihodnost, srečanja z voditelji, potovanja z Jadrnico, do tega, da je postala osebnost leta 2019 revije Time in obraz podnebnih sprememb.»V medijih se je Greta pojavljala veliko, v številnih intervjujih, sam pa sem jo želel gledalcem še bolj približati – kako je od običajnega dekleta postala svetovno prepoznana ekološka aktivistka,« je v intervjuju za Reuters dejal Grossman.Thunbergova, ki se je avgusta po letu dni zopet vrnila v šolske klopi , se je po video povezavi oglasila v Benetke. Dejala je, da je zadovoljna s tem, kako jo dokumentarni film prikazuje. Režiserju je dejala, da mu je uspelo, da jo je prikazal drugače, kot so jo prikazovali mediji – kot naivnega in jeznega otroka, ki sedi v generalni skupščini narodov in kriči na svetovne voditelje. Ker to nisem jaz,« je povedala. Film me tako portretira kot sramežljivo, piflarko (ang. 'nerd') – takšno, kakršna sem v resnici.Kot je še na Twitterju pojasnila švedska aktivistka, za film ne bo dobila nobenega honorarja, temveč bo polovico prihodkov namenjenih njeni fundaciji, od koder bo sredstva namenila za njene organizacije in projekte, ki se borijo za trajnosti svet in obrambo narave.