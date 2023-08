Režiserka filma Barbie z rekordno milijardo dolarjev

Le v treh tednih po prvem predvajanju je hollywoodska komična drama Barbie prinesla prvo milijardo dolarjev zaslužka. To sporočajo pri distributerju Warner Bros., kjer so za film takoj našli novo besedno skovanko Barbillion. V času po koronski pandemiji je podobno uspelo le še petim uspešnicam: Brata Super Mario film, Spider-Man: Ni poti domov, Top Gun: Maverick, Jurski svet: Prevlada in Avatar.

Lahkotno, z nostalgijo in feminizmom prežeto večgeneracijsko zgodbo o ikonični igrački si je zamislila in izpeljala Američanka Greta Gerwig. Uspešna štiridesetletnica je tako postala prva samostojna režiserka, katere film je dosegel tako velik finančni uspeh. S tem prekaša dosedanjo prvouvrščeno kolegico Patty Jenkins, režiserko fantazijske akcije Wonder Woman (2017).

Hollywoodska ljubljenca Margot Robbie in Ryan Gosling upodabljata nepozabni igrački barbiko in kena. FOTO: Shutterstock

Barbie po dohodkih sicer še vedno zaostaja za svetovnima uspešnicama Ledeno kraljestvo 1 (2013) in Ledeno kraljestvo 2 (2019), pri katerih je bila v režijskem duetu poleg Chrisa Bucka tudi ženska – Jennifer Lee. Kot kaže, sta k odmevnosti filma o legendarni lutki in njenem materialnem imetju precej prispevala slavna glavna igralca Margot Robbie, tudi ena od producentk, ter Ryan Gosling, ki upodablja Barbikinega sopotnika Kena.

Mattel načrtuje še več filmov

Multinacionalki Mattel, ki izdeluje kultne barbike, je v zadnjih mesecih sicer splošna prodaja igrač upadla za 12 odstotkov, zato načrtujejo še več sodelovanja s Hollywoodom, saj ugotavljajo, da se jim takšno oglaševanje na dolgi rok obrestuje. Že v promocijo filma Barbie, ki temelji na rožnati barvi, so vložili ogromno sredstev, saj povsod po svetu najdemo tipične plakate in panoje, ob katerih se je mogoče fotografirati.

Kampanja očitno ni zgrešena, saj je Barbie za zdaj presegla celo zaslužek še ene med kritiki zelo dobro zapisane filmske novosti, biografskega trilerja Oppenheimer v režiji Christopherja Nolana. Ta film je v istem obdobju prinesel 500 milijonov dolarjev. Še eno velikansko presenečenje med aktualnimi filmi je Sound of Freedom, nepričakovana uspešnica, uperjena proti trgovini z ljudmi. Po dohodku – ta se trenutno vrti okoli številke 164 milijonov dolarjev – namreč presega celo Misijo: Nemogoče 7, franšizo Toma Cruisa.