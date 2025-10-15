Rimljanka, ki je znamki zvesta od mladih dni, na čelu Fendija

V prestižnem italijanskem modnem podjetju Fendi so po skoraj letu dni naposled izbrali novo kreativno direktorico. To je postala 61-letna modna oblikovalka Maria Grazia Chiuri, Rimljanka, ki je znamki zvesta že več kot 35 let.

Potem ko se je oktobra lani s tega mesta umaknil Kim Jones, je delo začasno prevzela Silvia Venturini Fendi, potomka ustanoviteljev Fendija, ki od leta 1994 bedi nad moško linijo in modnimi dodatki. Iz največjega podjetja s prestižnimi izdelki na svetu LVMH, ki je lastnik Fendija, so v torek sporočili, da je bila Maria Grazia Chiuri imenovana na mesto kreativnega direktorja.

Razglasitev ni nikogar presenetila, saj se je njeno ime omenjalo že večkrat. Njena velika prednost je ta, da Fendi dobro pozna, saj je svojo poklicno pot začela tam že leta 1989, takoj po tem, ko je diplomirala na Istituto Europeo di Design, šoli za modo v Rimu. Deset let je bila zaposlena na oddelku za modne dodatke, ukvarjala se je predvsem s torbicami in prispevala tudi h kreaciji t. i. torbe baguette.

Kar devet let je bila umetniška direktorica Diorjeve linije ženskih oblačil, s čimer si je pridobila zaupanje vodstva LVMH. Maja letos se je s tega položaja nenadoma umaknila, kar je sprožilo govorice, da se morda v podjetje ne bo več vrnila.

Modna znamka Fendi ima dolgo in bogato zgodovino, pred natanko sto leti sta jo v Rimu ustanovila Adele in Edoardo Fendi. Sčasoma sta vodenje podjetja prevzeli njuni hčerki, nato vnukinje, med njimi je tudi Silvia Venturini Fendi.

Podjetje s sedežem v Rimu je pod okrilje LVMH prišlo leta 1999, in čeprav je manjše od Diorja, ima ta modna znamka velik vpliv. Z njo je že leta 1965 začel sodelovati znameniti modni oblikovalec Karl Lagerfeld in hiši ostal zvest do smrti leta 2019. Prav on je oblikoval prepoznavni logo, ki ga sestavljata dve črki F, in poskrbel, da se je utrdil na področju krznarstva.