Rocker in nekdanji ameriški vojak v Moskvi aretiran zaradi drog

Enainpetdesetletni do zdaj manj znani ameriški punk rock pevec, producent in nekdanji vojaški padalec Michael Travis Leake je bil aretiran v Rusiji zaradi suma organizirane proizvodnje in preprodaje drog z vpletanjem mladih sodelavcev in uporabnikov. Obtožnica moskovskega sodišča kaže, da so pri njem našli več paketov mefedrona, katerega učinek je podoben kot pri kokainu in ekstaziju.

Leake, ki ima korenine v Kaliforniji, bo v priporu predvidoma od 10. junija, ko so ga privedli na sodišče, pa do 6. avgusta. Kazni za kakršne koli posle s prepovedanimi drogami so v Rusiji zelo stroge, zato mu grozi dvanajst let zapora. Sam trdi, da je nedolžen. V enem od posnetkov ob aretaciji, ki so se znašli na internetu, je policiji dejal: »Ne vem, zakaj sem tukaj. Ne priznam krivde, ne verjamem, da bi lahko storil to, za kar sem obtožen, saj niti ne vem, za kaj sem obtožen.«

Stališča proti ruski vladi

Sodeč po oddaji ruske televizije je leta 2014 večkrat obiskal Ukrajino, pred tem pa je, kakor poročajo tudi zahodni mediji, kot ameriški vojaški padalec sodeloval v Iraški vojni. Po poročanju New York Posta zadnjih trinajst let živi v Moskvi, kjer se je posvetil punk rock glasbi kot pevec in menedžer skupine Lovi Noch (Ujemi noč), svoje avtorske pesmi pa je ustvaril tudi za več moskovskih skupin tega žanra. Po besedah njegove matere je onkraj luže prav tako predajal svoje znanje materinščine.

Tudi po začetku ukrajinsko-ruske vojne se je odločil, da bo ostal v Rusiji, četudi je bilo to zanj tvegano zaradi jasnih stališč proti ruski vladi, kar zadeva svobodo govora in korupcijo. Svoje mnenje o tem je med drugim podal leta 2014 na CNN v popotniški in kulinarični oddaji znanega kuharskega mojstra in nekdanjega odvisnika od trdih drog Anthonyja Bourdaina, ki se je štiri leta pozneje obesil – uradno zaradi depresije.

Po poročanju BBC je Leake najmanj tretji Američan, ki so ga pridržali v Rusiji v zadnjih letih skrajno napetih odnosov med Washingtonom in Moskvo. Marca je bil zaradi vohunjenja aretiran novinar Wall Street Journala Evan Gershkovich, lani košarkarica Brittney Griner, ki so jo obtožili posedovanja drog, kar sama zanika, medtem ko šestnajstletno kazen zaradi vohunjenja prestaja marinec Paul Whelan.