Rod Stewart prekinil turnejo

Enainosemdesetletni še vedno priljubljeni pevec in tekstopisec Rod Stewart, ki je znan po številnih uspešnicah, raskavem glasu ter ljubezni do nogometa in žensk, bi moral v prihodnjih dneh v okviru svoje turneje nastopiti med drugim tudi v Las Vegasu. Vendar ga bodo na številnih prizoriščih oboževalci čakali zaman. Kot je sporočil njegov tiskovni predstavnik, glasbenik ne bo mogel nadaljevati poslovilne turneje z naslovom One Last Time (Še zadnjič), saj so mu vstavili srčni stent. Že pred tem je bilo odpovedanih več njegovih koncertov. Najprej so bili prisiljeni preložiti nedeljski koncert v Cincinnatiju, češ da je imel »nepredviden, a manjši zdravstveni poseg, ki je zahteval takojšnjo obravnavo«. Zdravniki so z njegovim okrevanjem zadovoljni in tudi legendarni glasbenik je sporočil, da ...