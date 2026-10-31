Rodila na avtobusu, ekipa nujne medicinske pomoči prišla, ko je fantek že jokal

»Objem človečnosti.« Tako je voznica agenciji Ansa opisala včerajšnji dogodek, ki se je zgodil včeraj na njenem avtobusu, rezultat pa je bil – nov človek na tem svetu.

Kot je povedala, je skupaj z nekaterimi potniki pomagala ženski, ki je na avtobusu v Bologni rodila dečka. »To, kar se je zgodilo, mi bo ostalo v srcu. Videla sem, kako so navzoči pomagali in pokazali človečnost. Bili so mi v oporo, saj sem vozila, nato pa so sledili mojim navodilom in mi pomagali obvladati tako pomemben dogodek,« je rekla.

Ko je vozila, ji je potnik povedal, da je neki gospe slabo. »Ugotovila sem, da je to nosečnica, ki je vstopila pri železniški postaji. Rekla sem, naj ji pomagajo dihati, saj sem pomislila, da ima morda popadke. Kot mama dobro vem, kaj to pomeni. Povedali so mi, da ženska ne govori italijansko, zato sem jim naročila, naj ji s kretnjami pokažejo, kako naj diha.«

Študentka zavpila, da je otrokova glavica že zunaj

Bili so nedaleč od bolnišnice, zato je mislila najprej voziti do tja, a ji je potnik povedal, da se ženska že slači in želi pritiskati. Neka študentka inženirstva, ki je bila prisotna, je zavpila, da je otrokova glavica že zunaj. »Tedaj sem ustavila pred bolnišnico in stopila iz vozniške kabine. Prav takrat se je otrok rodil in zajokal. Stekla sem po pareo, ki ga uporabljam kot pregrinjalo za sedež, vanj zavila otroka in študentko prosila, naj ga drži.«

Z dekletom sta ostali ob materi, voznica pa je drugim naročila, naj poiščejo pomoč. Nato je prispela ekipa nujne medicinske pomoči. Mama in otrok sta bila dobro, sprejeli so ju v bolnišnico.

»Tej ženski smo stale ob strani v zanjo težkem trenutku, ko je bila zelo ranljiva. Bilo je zelo lepo in ganljivo, pomagalo mi je veliko ljudi. Lep je bil ta objem človečnosti, s katerim smo podprli rojstvo otroka,« je še povedala. Sama ima kubanske korenine, pri zdajšnjem avtobusnem podjetju je tri leta.