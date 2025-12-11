Rolling Stones po 25 letih odobrili uspešnico Fatboy Slima

Ena najbolj priljubljenih in razširjenih bootleg pesmi elektronske glasbe bo po četrt stoletja naposled dočakala uradno izdajo. Britanski didžej in producent Fatboy Slim je konec devetdesetih let iz legendarne skladbe (I Can't Get No) Satisfaction skupine The Rolling Stones izpeljal svojo uspešnico Satisfaction Skank. »Bil je moj skriti adut, komad, ki ga ni imel nihče drug,« se glasbenik spominja v nedavnem pogovoru za BBC.

Toda Stonesi predelave niso hoteli odobriti desetletja, pri čemer ni pomagal niti klic Micka Jaggerja, ki je izrazil navdušenje nad neavtoriziranim remiksom. Kot pravi Fatboy Slim, pionir brightonskega big beata in avtor klubskih klasik, kot sta Praise You in Right Here, Right Now, je v tem času kupoval neavtorizirane vinilke Satisfaction Skanka, posnete na njegovih nastopih ali radijskih prenosih.

Zdaj bo kultna skladba, ki jo je Fatboy Slim več kot 25 let redno igral v živo, prvič izšla tudi uradno, predvsem pa v kakovosti, ki bo presegala piratske verzije, ki so doslej krožile po klubih in na spletu. Stonesi so glasbeniku namreč ne le odobrili skladbo, pač pa mu poslali tudi originalne studijske posnetke, da jo je lahko izpilil.