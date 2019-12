Roman Polanski: Hočejo me spremeniti v pošast

Vsega je kriv Harvey Weinstein

»Hočejo me spremeniti v pošast,« je za francosko revijo Paris-Match povedal francosko-poljski režiser, ki je prvič javno spregovoril o obtožbah, da je leta 1975 v Švici posilil in pretepel tedaj osemnajstletno francosko igralko, manekenko in fotografinjo. Polanski je obtožbe označil za »absurdne« in dejal, da se je odločil spregovoriti, da bi zaščitil soprogo, francosko igralko, in svoje otroke pred lažmi.»Jaz imam že debelo kožo, ker sem vajen laži. Toda to, kar se dogaja, je grozljivo za mojo družino. Zelo trpijo. Na družbenih omrežjih jih žalijo in jim grozijo,« je dejal šestinosemdesetletni filmski režiser in razložil, da zgodba o posilstvu ni bila dovolj, zato si je po njegovih beseda Monnierjeva izmislila, da jo je še pretepel. »Ne pretepam žensk,« je za revijo poudaril.Polanski, ki je pribežnik iz ZDA že od leta 1978, potem ko je priznal krivdo zaradi seksa s trinajstletno, je v pogovoru prav tako obtožil nekdanjega hollywoodskega producenta Harveya Weinsteina , da je ta kriv za njegove težave.Weinstein naj bi razširil govorice o Polanskemu, zato da ta ne bi s filmom Pianist zmagal na oskarjih leta 2013. »Izkopal je šestindvajsetlet staro zgodbo z Samanto Geimer, ki nikogar več ni zanimala.« Pianist je nato dobil tri oskarje – vključno z oskarjem za najboljšo režijo –, muzikal Chicago, ki ga je produciral Weinstein, pa je pobral šest zlatih kipcev.Kultni režiser, ki je po pobegu v Evropo posnel 15 celovečernih filmov, je pred podelitvijo nagrad na mednarod­nem filmskem festivalu v Benetkah­, kjer je prejel prejel srebrnega leva za režijo, dvignil nemalo prahu, ko je samega sebe primerjal z junakom iz novega filma Obtožujem (J' Accuse) Alfredom Dreyfusom, judovskim častnikom v francoski vojski, ki so ga po krivem obtožili vohunstva.