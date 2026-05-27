Roparji iz Louvra se bodo znašli v knjigi in filmu

Spektakularni rop, med katerim so storilci oktobra lani iz pariškega Louvra odnesli dragulje v vrednosti 88 milijonov evrov, je gotovo dober material za napeto branje ali filmski scenarij. Dejstvo je, da je oziroma bo razvpiti kriminalni podvig navdihnil oboje.

Francoski novinarji iz treh medijskih hiš - Le Monde, Le Parisien in Paris Match - so skupaj napisali raziskovalno delo Main basse sur le Louvre, ki naj bi izšlo danes. Po njem namerava francoski režiser Romain Gavras posneti tudi film. Med njegovimi najbolj znani filmi doslej je hollywoodski film Sacrifice iz leta 2025 z Anyo Taylor-Joy v glavni vlogi, snema pa tudi glasbene videospote. Projekt se je že začel, vendar zaenkrat ni znano, kdo bo igral v filmu, niti kakšen bo naslov.

Pravice za snemanje po knjigi je odkupila produkcijska hiša Iconoclast, Britanci pa se menda zanimajo, da bi o dogodku in njegovem ozadju posneli dokumentarno serijo. Drzen rop pri belem dnevu je močno pretresel francosko javnost, saj je razkril hude pomanjkljivosti v varovanju najpomembnejšega muzeja v državi, zaradi česar je odstopila tudi direktorica muzeja Laurence des Cars. Čeprav so aretirali glavne osumljence, pa do danes vseh ukradenih dragocenosti niso našli. Knjiga govori o tem, kako je misteriozni rop zmedel preiskovalce, pa tudi o tem, da so kraje umetnin danes postale donosen posel kriminalcev.