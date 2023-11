Rosalynn Carter se je pridružila možu v paliativni oskrbi

Nekdanja prva dama ZDA Rosalynn Carter se je pridružila soprogu Jimmyju Carterju v paliativni oskrbi na njunem domu v zvezni državi Georgii, je v petek sporočil Carterjev center. Nekdanja prva dama ima demenco, 99-letni Carter pa je v paliativni oskrbi na domu od februarja.

»Nekdanja prva dama se je odločila za paliativno oskrbo na domu. S predsednikom Carterjem preživljata čas drug z drugim in z družino. Družina Carter še naprej prosi za spoštovanje zasebnosti in ostaja hvaležna za izraze ljubezni in podpore,« je sporočil Carterjev center. Dodatnih podrobnosti o 96-letni nekdanji prvi dami niso posredovali.

Carterjeva sta najdlje poročeni predsedniški par, julija sta praznovala 77. obletnico poroke. Pred kratkim sta pred 99. rojstnim dnevom nekdanjega predsednika celo presenetila z obiskom festivala arašidov v mestu Plains v Georgii, poroča CNN.

Jimmy Carter se je rodil v Plainsu in odraščal v bližnji občini Archery. Preden se je začel ukvarjati s politiko, je bil pridelovalec arašidov in poročnik mornarice.

Predsednik Joe Biden in prva dama Jill Biden sta v stiku z ekipo nekdanjega predsednika, je novinarjem po objavi novice Carterjevega centra povedala tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre.