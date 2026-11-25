Eden od članov številčne družine Ramzana Kadirova, ki že od začetka 21. stoletja s trdo roko vlada muslimanski ruski republiki Čečeniji na Kavkazu, je njegov sin Ali Kadirov. Fundacija za boj proti korupciji pokojnega ruskega disidenta Alekseja Navalnega, umrl je februarja 2024 v nepojasnjenih okoliščinah v enem od gulagov ruskega diktatorja in iskanega vojnega zločinca Vladimirja Putina v Sibiriji, je objavila, da je 19-letni letni mladenič lani poleti dobil srbsko državljanstvo. Antikorupcijska fundacija je v Rusiji seveda prepovedana, razglasili so jo tudi za teroristično organizacijo. S potnim listom na ime Musajev Ali Ramzanovič lahko Kadirov mlajši zdaj brez vize potuje po državah Evropske unije. Ime sicer naj ne bi bilo čisto lažno, saj se je Ali Kadirov v Alija Musajeva uradno ...