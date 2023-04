Rusinja obsojena na 21 let zaporne kazni zaradi zastrupitve ameriške dvojnice

47-letna Rusinja Viktoria Nasyrova je bila v New Yorku obsojena na 21 let zaporne kazni za poskus umora, in sicer zaradi zastrupitve ameriške dvojnice. Žrtev je poskusila ubiti z zastrupljenim kolačem ter ji ukrasti dokumente in njeno identiteto, poroča Guardian.

»Neusmiljena in preračunljiva prevarantka gre v zapor za dolgo časa zaradi poskusa umora na poti do (osebnega) dobička,« je v izjavi dejala okrožna tožilka Queensa Melinda Katz. Nasyrovo, rojeno v Rusiji, je newyorška porota za krivo poskusa umora spoznala februarja.

47-letnica je avgusta 2016 obiskala dom svoje takrat 35-letne žrtve in ji podarila sirov kolač, tako imenovani cheesecake. Takrat sta si bili Rusinja in njena »dvojnica« dosti podobni, obe sta govorili rusko, imeli sta temne lase, enako barvo polti, podobne pa so bile tudi njune druge fizične lastnosti, so povedali na sodišču.

Poskušala je prikazati, da je žrtev storila samomor

Tedaj 35-letna žrtev je sladico pojedla, potem ji je postalo slabo in se je onesvestila. Naslednji dan jo je nezavestno našel njen prijatelj. Okoli njenega telesa pa so bile raztresene tablete, da bi bilo videti, kot da se je poskušala ubiti, so povedali tožilci.

Ko se je žrtev po zdravljenju v bolnišnici vrnila domov, je ugotovila, da manjkata njen potni list in delovna izkaznica, skupaj z nakitom in drugimi dragocenostmi. Agenti kazenskega pregona so analizirali kolač in ugotovili, da je bil v njem fenazepamom, močno pomirjevalo, so povedali tožilci.

Nasyrova, ki živi v Brooklynu, je bila tudi obsojena zaradi napada, nezakonitega zapora in tatvine, še navaja Guardian.