Kdo sta ruska oligarha, ki sta rešena sankcij EU?

Ruska oligarha Ališer Usmanov in Mihail Fridman si lahko oddahneta, saj bo Evropska unija njuni imeni umaknila s seznama sankcioniranih zaradi podpore Rusiji v vojni proti Ukrajini. Po mučnih pogajanjih med članicami Unije, ki bi lahko ogrozile celo obstoj sankcij proti Moskvi, so te vendarle dosegle kompromis, ki pa so ga v Kijevu označili za sramotnega. Irski, ki predseduje svetu EU, je v zapleteni situaciji uspelo najti salomonsko rešitev. Ruska milijarderja Usmanov in Fridman, katerih premoženje je ocenjeno na 16 in 14 milijard evrov, bosta lahko že v kratkem znova normalno poslovala z Evropo, po drugi strani pa bodo sankcije proti skoraj 3000 posameznikom in podjetjem, ki podpirajo rusko agresijo, veljale ne le pol leta, ampak naslednja tri leta. Evropska unija je sankcije proti ...