Kdo sta ruska oligarha, ki sta rešena sankcij EU?

Zaradi zahtev Francije in Luksemburga na seznamu sankcioniranih zaradi podpore Rusiji ni več dveh najbolj znanih ruskih vplivnežev, Usmanova in Fridmana.
Galerija
Usmanov je obogatel s proizvodnjo plastičnih vrečk, na Forbesovem seznamu pa je na 199. mestu. FOTO: Sergei Karpukhin/Reuters
Ruska oligarha Ališer Usmanov in Mihail Fridman si lahko oddahneta, saj bo Evropska unija njuni imeni umaknila s seznama sankcioniranih zaradi podpore Rusiji v vojni proti Ukrajini. Po mučnih pogajanjih med članicami Unije, ki bi lahko ogrozile celo obstoj sankcij proti Moskvi, so te vendarle dosegle kompromis, ki pa so ga v Kijevu označili za sramotnega.
Irski, ki predseduje svetu EU, je v zapleteni situaciji uspelo najti salomonsko rešitev. Ruska milijarderja Usmanov in Fridman, katerih premoženje je ocenjeno na 16 in 14 milijard evrov, bosta lahko že v kratkem znova normalno poslovala z Evropo, po drugi strani pa bodo sankcije proti skoraj 3000 posameznikom in podjetjem, ki podpirajo rusko agresijo, veljale ne le pol leta, ampak naslednja tri leta.
Evropska unija je sankcije proti ...
Komentarji