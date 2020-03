Ruska šaljivca prevarala princa Harryja  

Ruska šaljivca Vladimir Kuznetsov (levo) in Aleksej Stoljarov sta si privoščila princa Harryja. FOTO: Reuters

je namreč na silvestrovo in 22. januarja nasedel ruskima provokatorjema in youtube zvezdnikomain, ki sta ga prepričala, da se pogovarja s švedsko okoljsko aktivistkoin z njenim očetomŠaljivi dvojec, ki si je v preteklosti med drugimi že privoščil pevca Eltona Johna in ameriškega predsedniškega kandidata Bernieja Sandersa , je iz Harryja izvlekel kar nekaj informacij, zdaj pa je vse skupaj objavil na spletnem portalu youtube.Med drugim jima je Harry zaupal, da je življenje »mnogo boljše«, odkar se je družina preselila v Kanado, in da se jima »zdi znormalnost mnogo boljša kot kraljevo življenje«.Pristavil je, da »poroka s princem ali princeso ni tako pravljična, kot se zdi. Vpletenih je veliko odvetnikov, veliko je koščkov sestavljanke in včasih pravilna odločitev ni tista najlažja, toda za našo družino je bila pravilna«.Seveda se v pogovoru z domnevno Greto ni mogel izogniti okoljskim vprašanjem. »Golo dejstvo, datako na veliko zagovarja ameriško industrijo premoga, pomeni, da ima krvave roke,« je Harry dejal o aktualnem ameriškem predsedniku in dodal, da svet »vodijo nekateri zelo bolni ljudje, zato bodo morale za spremembe poskrbeti mlade generacije«.Pogovor se je dotaknil tudi Harryjevega strica,, ki je v nemilosti zaradi prijateljevanja s pokojnim obsojenim pedofilom: »O tem imam za povedati zelo malo. Toda karkoli je naredil ali ni naredil, je popolnoma ločeno od moje žene in mene. Midva si prizadevava za vključevanje in se osredotočava na skupnost. Popolnoma ločena sva od večine moje družine.«V pogovoru je še dejal: »Ne pozabite, deset let sem bil v vojski, zato sem bolj normalen, kot bi moja družina rada verjela.«