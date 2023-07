Ruski general Popov razrešen po izjavi, da je obrambni minister kriv izdajstva

General Ivan Popov, poveljnik 58. kombinirane armade, ki je bila vključena v hude spopade v regiji Zaporožje, in eden najvišjih častnikov, vpletenih v vojno v Ukrajini, pravi, da je bil nenadoma razrešen s položaja, potem ko je vodstvo ruskega obrambnega ministrstva obtožil izdaje svojih enot, ker jim ni zagotovilo zadostne podpore.

Popov je dejal, da je v glasovnem sporočilu, v sredo poslanem prek aplikacije telegram, postavil nekaj vprašanj »o pomanjkanju protioklepnega boja, odsotnosti artilerijskih izvidniških postaj ter množičnih smrtih in poškodbah naših bratov zaradi sovražnikovega topništva«.

Popov je dejal, da bo »storil vse, kar je v moji moči, in še več, da bi se vam bilo lažje boriti, da bi se čim več naših tovarišev vrnilo živih«. FOTO: Reuters

Posnetek je na aplikaciji objavil Andrej Gurulev, član ruskega parlamenta in nekdanji namestnik poveljnika južnega vojaškega okrožja.

»Izpostavil sem tudi številne druge težave in vse to na najvišji ravni izrazil odkrito in izjemno ostro,« je dejal Popov. »Nobene pravice nisem imel lagati, zato sem izpostavil vsa problematična vprašanja, ki danes obstajajo v vojski tako v smislu samega bojevanja kot tudi podpore.«

Inštitut za proučevanje vojne s sedežem v Washingtonu je poročal, da je Popov najvišjega ruskega generala Valerija Gerasimova obvestil, da enote 58. kombinirane armade, ki poskušajo preprečiti napredovanje ukrajinskih enot v zahodnem Zaporožju, potrebujejo rotacijo, saj so se dolgo časa bojevali in utrpeli veliko žrtev.

Toda obrambni minister Sergej Šojgu je, kot je dejal Ivan Popov, »podpisal ukaz in se me znebil«.

58. kombinirana armada ima sedež v okupiranem mestu Berdjansk v Ukrajini, tako ukrajinski kot ruski viri pa so povedali, da je bilo njeno tamkajšnje oporišče (v hotelu Dune) zgodaj v torek napadeno z raketo, v kateri je bil ubit ruski general.

Znani ruski vojaški bloger Vojenij Osvedomitel je v torek sporočil, da je bil »zaradi udarca manevrirnih raket storm shadow na oporišče 58. armade blizu Berdjanska ubit namestnik poveljnika južnega vojaškega okrožja generalpodpolkovnik Oleg Cokov«.

Popov je vojake 58. armade nagovoril tudi v svojem glasovnem sporočilu: »Lahko noč, moji ljubljeni gladiatorji, ljubljeni sorodniki, ena družina. Moral sem zbrati svoje misli, v zadnjih dveh dneh se je zgodilo veliko stvari. Vedno sem vam na voljo. V čast mi je, da lahko z vami stojim v istih vrstah.«

Popov je dejal še, da bo »storil vse, kar je v moji moči, in še več, da bi se vam bilo lažje boriti, da bi se čim več naših tovarišev vrnilo živih«.