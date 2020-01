82-letna Maja Kachina in 86-letni Lev Kitayev sta se pred 20. leti srečala na plesišču v parku ruske prestolnice, kjer je med njima preskočila iskrica. Nobeden od njiju ni bil profesionalni plesalec a ju je ples povezal, bolj kot sta si kdajkoli lahko zamišljala. Zdaj sta najstarejši aktivni plesni par v Rusiji in še vedno nastopata večkrat na teden. Z garderobami polnimi živopisanih kostumov in omarami, polnimi trofej, je ples na stara leta paru vlil novo življenje.