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    Svet so ljudje

    Ruski stadion odpovedal gostovanje Kanyeja Westa

    Gazprom Arena se sklicuje na nepodpisano pogodbo, organizator pa trdi, da koncerta za zdaj še nista odpovedana.
    Še prejšnji teden je Gazprom Arena koncerta promovirala na družbenih omrežjih in Yeja označila za »najvplivnejšega glasbenega umetnika našega časa«. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Še prejšnji teden je Gazprom Arena koncerta promovirala na družbenih omrežjih in Yeja označila za »najvplivnejšega glasbenega umetnika našega časa«. FOTO: Shutterstock
    R. I.
    25. 8. 2026 | 13:07
    25. 8. 2026 | 13:13
    4:17
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    Ruski stadion, na katerem naj bi imel Ye, raper, znan tudi kot Kanye West, dva koncerta, je sporočil, da dogodkov ne bo gostil. Gazprom Arena v Sankt Peterburgu je na družbenih omrežjih zapisala, da s koncertnimi promotorji ni bila podpisana najemna pogodba. »Zato se koncertov na našem prizorišču ne more izvesti,« poroča BBC.

    Če bi koncerta izvedli, bi bil Kanye West prvi veliki zahodni izvajalec, ki bi nastopil v Rusiji po začetku invazije na Ukrajino leta 2022.

    Raper si sicer želi povrniti ugled po več antisemitskih izjavah, za katere se je nedavno opravičil. Gazprom Arena je sporočila, da je zaradi napovedanih koncertov prejela več pritožb, a da za njegovo angažiranje ni odgovorna. Koncerta, predvidena za 10. in 11. oktober, ki ju organizira moskovska agencija Say Agency, sta bila razprodana.

    Agencija je na Telegramu sporočila, da jo je izjava stadiona presenetila, saj je zanjo izvedela iz medijev. Ob tem je poudarila, da koncerta za zdaj še nista odpovedana in da poskuša stopiti v stik s prizoriščem. Say Agency trdi, da je dogodka napovedala na podlagi »uradnega pisma, ki ga je odobrila« Gazprom Arena.

    Stadion naj bi nato poslal tudi najemno pogodbo. Agencija priznava, da najemna pogodba še ni bila podpisana, vendar poudarja, da rok za podpis še ni potekel. Zato meni, da koncerta za zdaj še ni mogoče šteti za odpovedana. Še prejšnji teden je Gazprom Arena koncerta promovirala na družbenih omrežjih in Yeja označila za »najvplivnejšega glasbenega umetnika našega časa«.

    Gazprom Arena. Fotografija je arhivska. FOTO: Anton Vaganov/Reuters
    Gazprom Arena. Fotografija je arhivska. FOTO: Anton Vaganov/Reuters

    Nekateri oboževalci so razočarani. Za zdaj SICER ni znakov, da bi oblasti neposredno posegle v organizacijo koncertov, vendar so nekateri ruski politiki Westovemu nastopu nasprotovali. Konservativni poslanec Vitalij Milonov je denimo predlagal, naj zvezdnik namesto načrtovanega programa izvaja tradicionalne ruske pesmi.

    Po žaljivih izjavah mnogi prekinili sodelovanje

    West se je letos vrnil na oder v Los Angelesu. Njegove antisemitske izjave so se začele leta 2022, ko je na družbenih omrežjih objavil vrsto žaljivih komentarjev, zaradi katerih so bili njegovi računi začasno blokirani. Sodelovanje z njim so prekinile tudi modne znamke, med njimi Adidas in Balenciaga.

    Glasbenik je pozneje zase dejal, da je »nacist«, izdal pesem Heil Hitler in prodajal majice s svastiko. Januarja letos se je v celostranskem oglasu v Wall Street Journalu opravičil in zapisal: »Nisem nacist ali antisemit.«

    Zaradi izjav ga je globoko sram

    Ob tem je govoril o »štiri mesece trajajoči manični epizodi psihotičnega, paranoičnega in impulzivnega vedenja« ter zapisal, da ga je zaradi svojih dejanj »globoko sram«. Dodal je, da zaradi bipolarne motnje v manični fazi »ne misliš, da si bolan«.

    Nekateri so podvomili o iskrenosti opravičila, saj je sovpadlo z izidom novega albuma Bully in začetkom svetovne turneje.

    Aprila je imel v Los Angelesu prvi večji koncert v ZDA po več kot petih letih, nastope v Angliji, Franciji, Italiji in na Poljskem pa so zaradi njegovega preteklega vedenja odpovedali.

    Say Agency je kontroverze priznala, a zagovarjala odločitev, da Westa pripelje v Rusijo. »Človeka je lahko soditi po eni sami izjavi. Težje je prisluhniti nekomu, ki že desetletja spreminja industrijo,« so zapisali.

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