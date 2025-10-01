Ruski zapor namesto rekorda

Sofiane Sehili (44), ki se na svoji spletni strani predstavlja kot »ultra vzdržljivostni dirkač in pustolovski kolesar«, je nameraval postaviti rekord in najhitreje opraviti potovanje med Lizbono in Vladivostokom, seveda s kolesom. A njegov načrt se je 200 kilometrov pred ciljem grdo sfižil. V začetku septembra so ga v Rusiji pridržali in obtožili, da je nezakonito prečkal državno mejo. Sehili je imel veljaven vizum, vendar je mejo poskušal prečkati na kontrolni točki, kjer je to dovoljeno le ruskim in kitajskim državljanom, nato pa še na drugi kontrolni točki, kjer je prečkanje meje za pešce in kolesarje prepovedano, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal ruski uradnik. Vse odtlej je v preiskovalnem priporu v Ussurijsku, 100 kilometrov severno od Vladivostoka.

Sodišče v ruski regiji Primorski kraj je njegov pripor pred sojenjem podaljšalo vsaj do 3. novembra, je za AFP povedala njegova odvetnica Alla Kushnir in dodala, da se bo zoper podaljšanje pripora pritožila.

Sofiane Sehili je od leta 2010 prevozil več kot 200.000 km in obiskal več kot 50 držav na petih celinah. Leta 2016 se je udeležil svoje prve kolesarske dirke, Tour Divide od Kanade preko ZDA vse do mehiške meje, kar je zaznamovalo začetek njegove kariere ultra vzdržljivostnega športnika. V devetih letih je tekmoval na več kot 25 ultra vzdržljivostnih dirkah, od tega je enajstkrat zmagal in velja za legendo tega športa.

Njegovo najdaljše potovanje doslej je bilo od Pariza do Južnokitajskega morja, ko je prekolesaril več kot 16.000 km, zdaj pa je postal zadnji v vrsti zahodnjakov, ki so bili pridržani v Rusiji, odkar je Moskva leta 2022 začela ofenzivo v Ukrajini.