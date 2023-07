S hidžabom na zmago

Ko bo 25-letna branilka kluba ASFAR in maroške državne reprezentance Nouhaila Benzina na svetovnem nogometnem prvenstvu, prirejata ga Avstralija in Nova Zelandija, stopila na igrišče, bo naredila zgodovinski korak – pa ne zato, ker je nogometašica prve arabske oziroma severnoafriške ženske ekipe, ki se ji je uspelo uvrstiti na najpomembnejše nogometno tekmovanje.

Benzina bo prva nogometašica, ki bo med igro nosila tradicionalno žensko muslimansko pokrivalo hidžab. Hidžab so na mednarodnih športnih prireditvah prepovedali leta 2007, uradno zaradi skrbi za varnost športnic, sedem let pozneje pa prepoved preklicali. A naglavnega pokrivala doslej na nogometnih svetovnih prvenstvih ni nosila nobena igralka. Zaradi prepovedi se je, denimo, iranska nogometna reprezentanca umaknila iz kvalifikacij za olimpijske igre, marsikateri muslimanski športnici pe je bil preprečen nastop na mednarodnih tekmovanjih. V nekaterih športih, denimo v košarki in odbojki, je nošnja hidžaba dovoljena.

Ne pa povsod. V nasprotju s svetovno nogometno zvezo nošnjo hidžaba še vedno prepoveduje francoska zveza, oškodovane športnice, težave imajo tudi košarkarice v francoski ligi, trdijo, da gre za islamofobijo, navsezadnje naj bi bila, denimo, nošnja krščanskih križev za odločevalce neproblematična. A francoska zveza vztraja pri prepovedi kakršnihkoli oznak politične, religiozne, filozofske in podobnih usmerjenosti. Mnogi se sprašujejo, kako bo francosko sklicevanje na sekularizem vplivalo na dogajanje v francoski prestolnici, ki prihodnje poletje gosti olimpijske igre.

Mednarodni olimpijski komite se v tozadevne zaplete trenutno ne vmešava, poudarja pa, da v olimpijskem gibanju ni prostora za kakršnokoli diskriminacijo.

Do Atlante leta 1996 je bilo na olimpijskih igrah prepovedano nositi hidžab, potem se je odprlo v boksu, dvigovanju uteži, sabljanju, judu … Zahra Lari iz Združenih arabskih emiratov je bila prva umetnostna drsalka, ki je v hidžabu nastopila v kvalifikacijah za igre v Pjongčangu leta 2018, egiptovski odbojkarici sta imeli celotno telo, vključujoč hidžab, pokrito v Riu 2016., mediji pa so se naslajali predvsem nad kontrastom med njuno opravo in nasprotnicami v bikiniju.

Zdaj pa je bil prvi korak narejen v nogometu. Nouahile Benzine ni bilo v prvi postavi na uvodni tekmi Maročank proti Nemkam, slednjih zgodovina ne zanima, zmagale so s šest proti nič.