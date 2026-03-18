Objem, ki je postal svetovni spektakel

Pred slabim letom dni se je tako rekoč ves svet ukvarjal s prepovedanim objemom dveh zaljubljencev v srednjih letih. Na junijskem koncertu skupine Coldplay v Massachusettsu je kamera na veliki zaslon ujela objeti par, ki se je v trenutku, ko se je tega zavedel, poskušal skriti pred množico. A bilo je že prepozno. Kakšne posledice je imel za njo ta odmevni posnetek, je pri Oprah Winfrey prvič javno pred kamerami spregovorila »zasačena« Kristin Cabot.

Marsikdo se najbrž še dobro spomni posnetka, ki je skoraj v trenutku postal viralen. Med poletnim koncertom skupine Coldplay na stadionu Gillette v Massachusettsu je kamera ujela Kristin Cabot, takrat vodjo kadrovske službe, v objemu njenega kolega Andyja Byrona, izvršnega direktor podjetja Astronomer. Ko se je ženska zagledala na zaslonu, je doživela »trenutek popolne groze«, je zaupala Oprah. Hitro si je zakrila obraz, Byron je poniknil med sedeže, pevec skupine Chris Martin pa se je pošalil, da sta najbrž zelo sramežljiva ali pa imata afero.

Druga domneva je bila pravilna, javnost pa se je ob posnetku muzala in hkrati obsojala. Tesna sodelavca sta drug za drugim zapustila podjetje, Cabotova pa je kmalu zatem vložila tudi vlogo za ločitev. V prvem javnem nastopu pri kraljici pogovornih šovov je razložila, da sta z bivšim možem Andrewom Cabotom takrat že nekaj tednov živela narazen in načrtovala ločitev. Tudi njen ljubimec je menda imel v svojem odtujenem zakonu podobno zgodbo.

Cristin Cabot je Oprah Winfrey (na fotografiji) zaupala, da so jo zapustili mnogi priljatelji, nekdanji mož pa ji je še vedno v veliko oporo. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

Cabotova je Oprah tudi razkrila, da je tik pred začetkom koncerta izvedela, da bo tam tudi njen mož, a je računala, da med 55.000 ljudmi pač nanj ne bo naletela. In tudi če bi, je menda on vedel, v kako tesnih odnosih sta s kolegom.

»Bila sva sredi ločitvenega postopka, ki je potekal zelo prijateljsko. Tudi danes mi ob vsem tem še vedno stoji ob strani in je eden mojih največjih podpornikov. Je izjemen človek,« je o bivšem soprogu povedala v podkastu in dodala, da ga resnično ni želela spraviti v zadrego.

Decembra 2025 je Cabotova o viralnem trenutku prvič spregovorila v intervjuju za New York Times. Sprejela sem slabo odločitev, plesala in se neprimerno obnašala s svojim šefom, kar to ni ravno nič, je razmišljala. »In prevzela sem odgovornost ter se za to odpovedala svoji karieri. To je cena, ki sem se jo odločila plačati.«

Za Times pa je pred časom razkrila, da so ji po dogodku celo grozili s smrtjo, zaradi česar so se njeni otroci bali zase in zanjo. Po dogodku na stadionu se je počutila osramočeno in prestrašeno, nekdanji prijatelji in bližnji sodelavci pa so ji obrnili hrbet. Pravi, da s tem škandalom živi vsak dan.