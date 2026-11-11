Zakonca Macron s tožbo nad lažnivo podkasterko

Francoski predsedniški par Emmanuel in Brigitte Macron je v ameriški zvezni državi Tennessee, kjer prebiva ustvarjalka spletnih vsebin Candace Owens, vložil novo tožbo zaradi obrekovanja. S tem se zaostruje čezatlantski pravni spor, saj ameriška podkasterka skrajno desnih nazorov še naprej širi lažne trditve, da se je francoska prva dama rodila kot moški, poroča Guardian. Zakonca Macron sta prvo tožbo vložila julija 2025 v Delawareu, ko sta se odzvala »dokazljivo lažne in uničujoče laži«, ki jih je Candace Owens ponavljala v svojem podkastu in na družbenem omrežju X. V tožbi je navedeno, da so te laži vključevale trditve, da se je 73-letna Brigitte Macron rodila kot moški z imenom Jean-Michel Trogneux – kot je sicer ime njenemu starejšemu bratu – ter da je z namenom prikritja spremembe ...