Sabina Obolnar: Ta znamenja, družinska

Materino znamenje. Očetovo znamenje. Saj veste, o čem govorim. Ves teden z vmesnimi presledki sem se ukvarjala s plakati, ki opozarjajo na problematiko nasilja v slovenski družbi. Govorila sem z najrazličnejšimi ljudmi, s strokovnjakinjami in strokovnjaki, z dobrimi opazovalkami in opazovalci družbe, nato pa še s tistimi ženskami in moškimi, ki jih je očetovo znamenje prizadelo, ker bi vendarle želela razumeti, kaj je njihova misel.Preberite kolumno na Onaplus.si