Sabina Obolnar: Tako se življenje ne tlači in ne uničuje

Sprva smo sicer želele spregovoriti predvsem o tem, ali je v odnosih ženska ženski res največja ovira, a prav prepričljive potrditve skorajda nismo dobile. Če že, je odgovor enopomenski, ženske zastruplja golo ljubosumje, kako preprosto, mar ne?

Ženska vidi v ženski tekmico. Hm, najprej vizualno, povedo sogovornice, skorajda zgolj vizualno, nedvomno tudi intelektualno, a zunanjost ženske plaši. Precej abotno, kajneda? Celo nerealno, a tako naj bi bilo v tem svetu nesmislov. In pogovori so se nesluteno razvili v pravo smer.

Dotaknimo se sveta, v katerem živimo, in sveta, v katerem bi si želele živeti. Zdaj nismo zadovoljne, vprašanje je, ali smo sploh kdaj bile.

Ampak pomembno je nekaj drugega, da hočemo biti na pravi poti življenja in da vemo, kaj je prav in kaj narobe. Pa to res vemo?

Nadaljujte branje TUKAJ - na OnaPlus.si.