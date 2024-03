Sagrada Familia bo končana ob stoti obletnici Gaudíjeve smrti

Gradnja ene najosupljivejših cerkva na svetu, znamenite bazilike Sagrada Familia v Barceloni, se po 142 letih vendarle bliža koncu. Njen arhitekt Antonio Gaudí, ki ji je posvetil dobršen del življenja, je pokojen že skoraj stoletje in mnogi so dvomili, da bo megalomanski projekt sploh kdaj končan. Nedavno pa je Esteve Camps, predsednik organizacije, ki je odgovorna za dokončanje gradnje, razglasil konkreten datum. Napovedal je, da bo bazilika, s katero se ne more kosati nobena druga na svetu, zgrajena do leta 2026. Takrat bo narejen tudi osrednji stolp, posvečen Jezusu Kristusu, ki bo visok kar 172,5 metra. »Imamo materiale, imamo dovoljenja in imamo denar za te projekte, katerih inavguracija leta 2026 bo sovpadla s stoto obletnico Gaudíjeve smrti,« je napovedal Camps.

Esteve Camps si prizadeva za dokončanje gradnje bazilike in beatifikacijo arhitekta Antonia Gaudíja. FOTO: Youtube

In vendar to ne pomeni, da se dela na baziliki ne bodo nadaljevala. Camps in drugi skrbniki dediščine velikana modernizma vztrajajo, da se njegove zamisli izpeljejo do konca, to pa pomeni tudi gradnjo velikanskega stopnišča, zaradi katerega bi morali v neposredni bližini porušiti dve veliki blokovski naselji, v katerih je okoli 3000 stanovanj. Ko so leta 1882 položili temeljni kamen za baziliko, je bila njena lokacija sredi polj, a s širjenjem mesta se je v desetletjih zlila z njim. »Natančno sledimo Gaudíjevemu načrtu. Smo njegovi dediči in ne moremo se odreči njegovemu izvirnemu projektu. V načrtu, ki so ga leta 1915 predstavili oblastem in ga je podpisal Gaudí, je tudi to stopnišče,« je o stopnicah, ki naj bi vodile h glavnemu vhodu z Ulice Mallorca, pojasnil Camps. O tem se pogovarjajo z barcelonskim županom Jaumejem Collbonijem, saj bodo imele lokalne oblasti zadnjo besedo.

Osupljiva struktura Sagrade Familie, ki se navdihuje v naravi, v njenih formah in razmerjih, obiskovalcu razkriva neverjetno inovativnost njenega arhitekta, ki je večino časa živel kar na njenem gradbišču. A usoda ne njemu ne stavbi ni bila naklonjena. Gaudíja, brez katerega Barcelona ne bi bila tak arhitekturni biser, je na poti k molitvi povozil tramvaj, njegova mojstrovina pa je doživela marsikaj. Ob začetku španske državljanske vojne so anarhisti zažgali kripto in uničili arhitektovo delavnico, zaradi česar so imeli nadaljevalci njegovega dela nemalo težav z ugotavljanjem, kaj si je mojster sploh zamislil. Pri iskanju odgovorov so si pomagali celo z aeronavtičnimi računalniški programi. Po obdobju zanemarjanja in pomanjkanja sredstev je zadnji zastoj v gradnji povzročila pandemija. A razmere se izboljšujejo in Sagrada Familia je vedno na vrhu najbolj obiskanih turističnih znamenitosti. Lani jo je obiskalo 4,7 milijona turistov, kar je 24,5 odstotka več kot 2022.