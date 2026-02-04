Ubili so sina nekdanjega libijskega diktatorja

Ko je njegov oče desetletja vladal Libiji, se je njegov drugi sin s polnim imenom Saif al Islam Moamer Gadafi počasi povzpel do položaja drugega človeka v državi. Njegov oče Moamer Gadafi je bil brez uradnega položaja z nazivom bratski vodja in vodnik revolucije dejansko predsednik, Saif pa je bil brez uradnega položaja in naziva dejansko premier z nafto bogate severnoafriške diktature. V torek zvečer so štirje neznanci vdrli v njegovo hišo v mestu Zintan na severozahodu države in ga ustrelili.

Iz pisarne javnega tožilca so sporočili, da so na kraj zločina poslali forenzike, da bi preiskali, kaj se je zgodilo. »Žrtev [Gadafi] je umrla zaradi strelnih ran. Preiskovalci bodo govorili s pričami in vsemi, ki bi lahko osvetlili okoliščine incidenta,« so dodali v suhoparnem sodnem žargonu.

Ubiti Gadafi je bil star 53 let in je bil drugi najstarejši sin polkovnika Moamerja Gadafija. Ta je vladal Libiji od leta 1969, ko je prevzel oblast z državnim udarom, do leta 2011, ko so ga med državljansko vojno brez sodbe likvidirali uporniki. Njegovega najstarejšega sina Mohameda Gadafija, ki je še živ in je menda v Omanu na Arabskem polotoku, oblast ni zanimala. Zato je dolžnost za prevzem vodenja padla na Saifa. Ta je bil očitno najbolj zanesljiv od desetih otrok, od tega osmih sinov libijskega diktatorja; njegov tretji sin Al Saadi Gadafi je bil poklicni nogometaš in je sredi prvega desetletja 21. stoletja igral celo v italijanski prvi ligi, pri Udineseju iz Sloveniji bližnjega Vidma. Vendar se ni posebno proslavil, zato je obveljalo, da mu je položaj napadalca v eni od najmočnejših lig na svetu kupil oče.

Saif je očetu pomagal do revolucije in njegove smrti leta 2011. Tega leta so Gadafija mlajšega ujeli uporniki in odpeljali v Zintan. Zaradi zločinov proti človečnosti je leta 2011 za njim razpisalo tiralico mednarodno kazensko sodišče v Haagu, sodišče v libijski prestolnici Tripoli pa ga je leta 2015 v odsotnosti obsodilo na smrt zaradi zločinov med državljansko vojno. Ker mednarodno priznana vlada v Tripoliju še zdaleč nima oblasti v vsej državi, tudi v Zintanu ne, so Saifa Gadafija poleti 2017 izpustili. Kmalu mu je vladi v Tripoliju konkurenčna vlada generala Halife Haftarja v Tobruku podelila popolno amnestijo.

Leta 2021 je nameraval Gadafi kandidirati na predsedniških volitvah in je vložil kandidaturo. Kazalo mu je zelo dobro in po nekaterih javnomnenjskih raziskavah je bil celo vodilni kandidat. Toda volitve so za nedoločen čas prestavili in jih še niso izvedli. Saif Gadafi tako ne bo nasledil očeta na čelu Libije, ne kot dejanski ne kot uradni voditelj.