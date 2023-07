Saima Moshin obtožuje CNN diskriminacije in rasizma

Novinarka britansko-pakistanskih korenin Saima Mohsin se je podala v težko bitko z medijskim velikanom. Nekdanja poročevalka ameriške mreže CNN toži nekdanjega delodajalca, ker jo je po njenem prepričanju neupravičeno odpustil, izpostavljena pa je bila tudi rasni diskriminaciji. »Trdo sem delala, da sem postala dopisnica iz tujine, in rada sem imela svoje delo pri CNN. Velikokrat sem tvegala življenje, ko sem opravljala naloge za CNN, prepričana, da mi bodo to povrnili. Pa mi niso,« je povedala razočarana 46-letna nekdanja poročevalka.

Zgodba sega v leto 2014, ko je med poročanjem o izraelsko-palestinskem sporu v Jeruzalemu doživela hudo poškodbo. Zakrivil jo je njen kolega, snemalec, ki ji je po nesreči z avtom zapeljal čez nogo. Zaradi tega ima še danes težave pri sedenju, stanju in hoji, zato dela ne more opravljati polni delovni čas, poroča Guardian. Zaradi omenjenih težav je nadrejene prosila, naj ji omogočijo drugačno delo in ji pomagajo pri rehabilitaciji, kar pa so na CNN zavrnili. Predlagala je tudi, da bi delala kot televizijska voditeljica, saj so potovanja zanjo postala prenaporna. Zavrnili so jo z utemeljitvijo, da njen videz ne ustreza temu, kar iščejo. Čez tri leta so ji prekinili pogodbo.

Postopek se bo začel danes na delovnem sodišču v Londonu. Novinarka v tožbi navaja, da je bila tudi žrtev diskriminacije zaradi rasne pripadnosti in zaradi gibalne oviranosti. Molčala pa ne bo niti o krivicah, ki jih ženske na CNN doživljajo pri plačilu. In še en očitek bo predstavila sodišču: nadrejeni so za poročanje raje izbrali katerega od njenih belih moških kolegov, čeprav je bila za to delo več kot usposobljena.