Šaman se je lepo vedel in bo kmalu na prostosti

Najbolj razvpitega obsojenca zaradi šestojanuarske vstaje v Washingtonu, 35-letnega Jacoba Anthonyja Chansleyja, svetovni javnosti bolj znanega pod vzdevkom Šaman QAnon, so izpustili iz zveznega zapora in ga premestili v posebno prehodno ustanovo v Phoenixu v Arizoni, kjer bo preživel preostalih nekaj mesecev zaporne kazni.

Chansleyja, ki je pritegnil pozornost predvsem zaradi svoje oprave – imel je pobarvan obraz, na glavo pa poveznjeno kučmo z rogovi –, naj bi predvidoma izpustili 25. maja, je poročal ameriški CBS News. Njegova 41-mesečna kazen bi se sicer iztekla šele junija, vendar si je skrajšanje prislužil zaradi lepega vedenja.

Nekdanji vojak in igralec, znan tudi kot Jake Angeli, je bil eden od skoraj tisoč obtožencev zaradi izgredov 6. januarja 2021, ko so podporniki nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa vdrli v Kapitol, medtem ko so zakonodajalci potrjevali zmago Joeja Bidna na predsedniških volitvah. Med njimi je daleč najbolj izstopal prav samooklicani šaman in tako postal nekakšna maskota Trumpovih privržencev in same vstaje. Pojavil se je na številnih fotografijah, med drugim je poziral za mizo predsednika senata; to funkcijo je takrat opravljal Mike Pence. Chansey je po navedbah tožilcev kričal, da je Pence izdajalec, na senatni govornici pa je pustil sporočilo, da je samo vprašanje časa. »Pravica prihaja!« Po aretaciji je priznal krivdo, sodnik mu je menda priznal celo pravico do strogo bioloških obedov v zaporu.

Jacob Anthony Chansley je postal nekakšna maskota šestojanuarskih izgredov. FOTO: Stephanie Keith/Reuters

Njegov odvetnik Albert Watkins je po objavi odločitve o predčasni izpustitvi dejal, da je ta primerna in da je treba Jacobu Chansleyju »dovoliti, da preide v naslednjo fazo, v kateri bo nedvomno zaživel bogato in spoštoval zakon«.

Šaman QAnon – vzdevek se nanaša na teorijo zarote, katere privrženci menijo, da je nekdanji predsednik Trump vodil skrivno vojno proti elitnim pedofilom, ki častijo satana – se je pred kratkim v središču pozornosti pojavil, ko je voditelj Fox News Tucker Carlson trdil, da so bili nemiri večinoma mirni. Kot je spomnil BBC, je predvajal posnetke šamana, kako se je sprehajal po kongresnih dvoranah s policisti.