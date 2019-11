Sami nad korupcijo

Vatikan, najmanjša država in sedež največje verske skupnosti na svetu, Rimskokatoliške cerkve, je zaradi nepreglednih financ večkrat na tapeti kot domnevno leglo denarnih mahinacij. Zadnji škandal je izbruhnil, ker naj bi denar od vsakoletne junijske nabirke za papeževo pomoč najrevnejšim, tako imenovanega Petrovega novčiča – vsako leto zberejo približno 200 milijonov evrov, največ v ZDA –, porabljali nenamensko, na primer za nakup luksuznih nepremičnin v Londonu.



Zaradi tega je prejšnji mesec vatikanska policija preiskala finančne ustanove papeške države. Suspendirali so pet uslužbencev, med njimi direktorja finančnega nadzornega urada AIF Tommasa Di Ruzzo, predsedniku AIF Renéju Brülhartu pa niso podaljšali mandata. Zaradi škandala je odstopil tudi vodja vatikanske varnosti in papežev telesni stražar Domenico Giani.



Na letalu, s katerim se je v torek vračal z obiska na Tajskem in Japonskem, je o dogajanju prvič spregovoril tudi 82-letni papež Frančišek. Sveti oče je novinarjem, ki ga spremljajo na vseh poteh, priznal, da odgovorni niso ravnali z denarjem, kot je treba, in da je to verjetno bila korupcija. Pripomnil je, da za osumljence do konca preiskave velja domneva o nedolžnosti.



Frančišku se zdi pomembno, da so v Vatikanu tokrat sami začeli čistiti nepravilnosti. »Prvič smo dvignili pokrov z lonca od znotraj in ga niso od zunaj. Velikokrat so nam od zunaj povedali, kam naj pogledamo, kar je bilo sramotno. Vesel sem, ker se je pokazalo, da lahko Vatikan zdaj sam počisti slabe stvari, ki se dogajajo. Pokazalo se je, da so notranji mehanizmi nadzora začeli delovati,« je Frančišek namignil novinarjem na svoje ukrepe za večjo finančno transparentnost Svetega sedeža po letu 2013, ko je postal papež.



Novinarjem je povedal, da se bodo zaslišanja petih suspendiranih uslužbencev začela kmalu. Papež je dodal, da so lahko verniki, ki darujejo za Petrov novčič, zaradi novega finančnega vetra brez skrbi, da bi njihova sredstva zlorabili.