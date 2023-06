Samomor ruskega jedrskega fizika

Ruski mediji so poročali, da je v triindevetdesetem letu starosti umrl jedrski fizik Grigorij Klinišov, eden od znanstvenikov, ki so v nekdanji Sovjetski zvezi naredili prvo dvostopenjsko termonuklearno bombo.

Po prvih poročilih je domnevno konec prejšnjega tedna storil samomor v svojem stanovanju v Moskvi, v soboto ga je našla njegova 67-letna hčerka, časnik Kommersant je poročal, da je napisal poslovilno pismo, v katerem je omenil, da se je za odhod odločil zaradi žalovanja za pokojno ženo in zaradi vse hujših zdravstvenih težav.

Klinišov je v petdesetih letih prejšnjega stoletja delal v skupini, ki jo je vodil sovjetski jedrski fizik in poznejši disident Andrej Saharov, razvili so dvostopenjsko vodikovo bombo RDS-37, prvič so jo preizkusili novembra 1955 pri Semipalatinsku v Kazahstanu.

Učinek bombe je bil tako močan, da so udarni valovi razbili stekla na oknih v krogu 240 kilometrov od testnega poligona in porušili na stotine stavb, pri čemer je življenje izgubil otrok v 75 kilometrov oddaljenem mestecu. Klinišov je pozneje sodeloval pri razvoju naslednjih generacij ruskih termonuklearnih bomb.