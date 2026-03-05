Polfinale v San Marinu: bo državo zastopal kateri od treh slovenskih izvajalcev?

Četudi Slovenija ne bo nastopila na letošnji Evroviziji na Dunaju, pa možnost, da bo na odru poleg Eve Marije Puc, glasbenice slovenskih korenin, ki bo zastopala Luksemburg, stal še kakšen slovenski predstavnik, še obstaja.

V soboto bo namreč v San Marinu veliki finale izbora za pesem Evrovizije, za nastop v finalu pa se na današnjem drugem polfinalu potegujejo tudi trije slovenski predstavniki: Maraaya (Marjetka in Aleš Vovk) s skladbo Alu Alu, Luka Basi s skladbo Chicolo, pod katero se podpisuje Raay Music, in pa Luka Cvetičanin z umetniškim imenom Luka (sicer član skupine Booom!) s skladbo Where It Ends. San Marino dovoljuje, da se na izbor prijavljajo tudi tuji izvajalci.

Cvetičanin je v San Marinu pristal po zaslugi brata Aleksa, menedžerja, ki ga je prijavil spontano, saj je vedel, da ima pripravljeno novo pesem. »Tega nisem jemal kot velik načrt, ampak kot zanimivo priložnost. Tudi zato sem se odločil, da grem, saj je to odlična priložnost, da predstavim svojo glasbo pred mednarodnim občinstvom.« V San Marinu je sicer že nastopil leta 2024 s skupino Booom!, minuli vtisi iz San Marina so zelo pozitivni, organizacija je dobra, vzdušje med nastopajočimi pa zelo sproščeno a hkrati profesionalno, je povedal za Delo.

Že lani je Evrovizijo spremljalo močno politično ozračje zaradi nastopa Izraela, letos pa so se zaradi enakega razloga mnoge države odločile, da nastop bojkotirajo. Zakaj so se slovenski predstavniki vseeno odločili, da se potegujejo za nastop na evrovizijskem odru, ne glede na to, da Slovenija nastop bojkotira?

FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Evrovizija ni vojno bojišče

Aleš Vovk oz. Raay je za Delo pojasnil, da »verjameva, da glasbeni odri, tako kot na primer olimpijske igre, niso vojno bojišče. V najinem primeru sporočilo pesmi celo sovpada z razlogi, zaradi katerih se je o Evroviziji in (ne)udeležbah nekaterih državnih televizij toliko govorilo.« Marjetka ga dopolnjuje, da »verjameta, da včasih več ljudi premakneš s pravim sporočilom, sploh skozi glasbo, kot če si tiho. Glasba lahko odpre prostor za razmislek, in to se nama zdi dragoceno. Evrovizija je bila vedno prostor povezovanja.«

Podobno mnenje deli tudi Luka Basi, ki je za Delo povedal, da »se nikoli ni ukvarjal s tem, kdo kaj bojkotira, kje je kaj povezano, politično. To me ne zanima. Menim, da se te stvari v kulturo in šport ne bi smele mešati. Nekateri športniki celo življenje posvetijo svoji panogi, da jim potem ena politična odločitev onemogoči nastop na olimpijskih igrah. To je po mojem mnenju narobe. Tudi pri kulturi bi morala veljati svoboda izražanja«. Sam je imel sicer v zadnjih dneh, kot je bilo zaslediti, nekaj zdravstvenih težav, a k sreči, je dejal, gre na bolje: »Na vseh generalkah sem nastopal bolan, ni toliko problem stisniti fizično, kot to, da ob vnetem grlu in glasilkah odpoješ skladbo. Vsak dan sem bolje, mislim, da sem iz najhujšega«.

Luka Cvetičanin pa odgovarja, da »popolnoma razume politično situacijo okoli letošnje Evrovizije in spoštuje odločitev Slovenije, da letos ne sodeluje. Iskreno pa moram povedati, da z ekipo sploh nismo razmišljali o Evroviziji. Na nastop v San Marinu smo gledali kot na bogato mednarodno izkušnjo in priložnost za nastop na velikem odru, ki ga prenaša tudi italijanska televizija. Zato smo se osredotočili samo na nastop in na to, da predstavimo pesem. Tudi glasba, ki jo ustvarjam, ni tipična evrovizijska formula, naš namen je bil dobra izkušnja, nastop in predstavitev širšemu občinstvu«.

Luka Cvetičanin. FOTO: arhiv izvajalca

In kaj pričakujejo od nastopa?

Maraaya, ki imata na leto 2015 z njunim nastopom na Evroviziji, ko sta Slovenijo Slovenijo s pesmijo Here for you, lepe spomine in občutke, ki so se, kot je povedal Raay, ko sta letos stopila na prvi oder predizbora za San Mairno, vrnila, pravita, da si nastopa v finalu skoraj bolj kot zase želita za Luko Basija. »Kot avtorja pesmi za Basija je želja njega pripeljati do evrovizijskega odra morda še nekoliko večja, saj smo mu pripravili drugačen, nekoliko odštekan in odbit nastop«. Njun primarni motiv pa je bil prenesti sporočilo skladbe Alu Alu do ljudi.

Marjetka je povedala, da je velik korak že to, da se jima je med 850 prijavljenimi skladbami uspelo kar z dvema njunima skladbama prebiti v dvajset polfinalistov.. Malce nerealno pa je, da bi se od obema njunima skladbama uspelo uvrstiti med pet finalistov, pravi.

Luka Cvetičanin. FOTO: arhiv izvajalca

Luka Basi ne skriva želje, da bi stal na odru Evrovizije, že v otroštvu so imeli z družino običaj, da so skupaj prek tv ekranom spremljali tekmovanje. Dodaja, da je sicer nehvaležno pričakovati uvrstitev v finale, zaveda pa se, da mora v treh minutah dati vse od sebe. »Med 20 polfinalisti smo kar trije Slovenci, od tega dve pesmi naše ekipe. Prostora pa je samo za pet finalistov ob vseh mednarodnih in italijanskih glasbenikih. Dal bom svoj maksimum, potem pa so stvari v rokah drugih«.

Na drugi strani pa je Luka Cvetičanin glede finala zadržan: »Iskreno ne pričakujem uvrstitve v finale, saj je konkurenca zelo močna in prihaja z različnih koncev sveta, zato je težko karkoli napovedovati. Moj cilj je predvsem, da na odru uživam in predstavim pesem tako, kot sem si jo zamislil. Že nastop v polfinalu je zame velik dosežek in lepa nagrada,« je povedal pred današnjim nastopom. Meni, da je že to, da se je med toliko izvajalci uspel prebiti v polfinale, velik dosežek. »Zato sem si rekel, da je najbolje, da grem na oder sproščeno, uživam v nastopu in predstavim svojo glasbo tako, kot jo čutim. Mislim, da se to vedno najbolj začuti tudi pri publiki.«