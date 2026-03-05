  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet so ljudje

    Polfinale v San Marinu: bo državo zastopal kateri od treh slovenskih izvajalcev?

    Na današnjem predizboru za sobotni finale bodo nastopili Maraaya, Luka Basi in Luka Cvetičanin.
    Luka Basi se predstavlja s pesmijo Chicolo. FOTO: Neo Visuals
    Galerija
    Luka Basi se predstavlja s pesmijo Chicolo. FOTO: Neo Visuals
    Be. B.
    5. 3. 2026 | 16:56
    5. 3. 2026 | 16:56
    8:24
    A+A-

    Četudi Slovenija ne bo nastopila na letošnji Evroviziji na Dunaju, pa možnost, da bo na odru poleg Eve Marije Puc, glasbenice slovenskih korenin, ki bo zastopala Luksemburg, stal še kakšen slovenski predstavnik, še obstaja.

    V soboto bo namreč v San Marinu veliki finale izbora za pesem Evrovizije, za nastop v finalu pa se na današnjem drugem polfinalu potegujejo tudi trije slovenski predstavniki: Maraaya (Marjetka in Aleš Vovk) s skladbo Alu Alu, Luka Basi s skladbo Chicolo, pod katero se podpisuje Raay Music, in pa Luka Cvetičanin z umetniškim imenom Luka (sicer član skupine Booom!) s skladbo Where It Ends. San Marino dovoljuje, da se na izbor prijavljajo tudi tuji izvajalci.

    Cvetičanin je v San Marinu pristal po zaslugi brata Aleksa, menedžerja, ki ga je prijavil spontano, saj je vedel, da ima pripravljeno novo pesem. »Tega nisem jemal kot velik načrt, ampak kot zanimivo priložnost. Tudi zato sem se odločil, da grem, saj je to odlična priložnost, da predstavim svojo glasbo pred mednarodnim občinstvom.« V San Marinu je sicer že nastopil leta 2024 s skupino Booom!, minuli vtisi iz San Marina so zelo pozitivni, organizacija je dobra, vzdušje med nastopajočimi pa zelo sproščeno a hkrati profesionalno, je povedal za Delo.

    Že lani je Evrovizijo spremljalo močno politično ozračje zaradi nastopa Izraela, letos pa so se zaradi enakega razloga mnoge države odločile, da nastop bojkotirajo. Zakaj so se slovenski predstavniki vseeno odločili, da se potegujejo za nastop na evrovizijskem odru, ne glede na to, da Slovenija nastop bojkotira?

    FOTO: Leonhard Foeger/Reuters
    FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

    Evrovizija ni vojno bojišče

    Aleš Vovk oz. Raay je za Delo pojasnil, da »verjameva, da glasbeni odri, tako kot na primer olimpijske igre, niso vojno bojišče. V najinem primeru sporočilo pesmi celo sovpada z razlogi, zaradi katerih se je o Evroviziji in (ne)udeležbah nekaterih državnih televizij toliko govorilo.« Marjetka ga dopolnjuje, da »verjameta, da včasih več ljudi premakneš s pravim sporočilom, sploh skozi glasbo, kot če si tiho. Glasba lahko odpre prostor za razmislek, in to se nama zdi dragoceno. Evrovizija je bila vedno prostor povezovanja.«

    image_alt
    Marjetka Vovk: Prvič sem zares začutila, kako ljudje uživajo ob poniževanju

    Podobno mnenje deli tudi Luka Basi, ki je za Delo povedal, da »se nikoli ni ukvarjal s tem, kdo kaj bojkotira, kje je kaj povezano, politično. To me ne zanima. Menim, da se te stvari v kulturo in šport ne bi smele mešati. Nekateri športniki celo življenje posvetijo svoji panogi, da jim potem ena politična odločitev onemogoči nastop na olimpijskih igrah. To je po mojem mnenju narobe. Tudi pri kulturi bi morala veljati svoboda izražanja«. Sam je imel sicer v zadnjih dneh, kot je bilo zaslediti, nekaj zdravstvenih težav, a k sreči, je dejal, gre na bolje: »Na vseh generalkah sem nastopal bolan, ni toliko problem stisniti fizično, kot to, da ob vnetem grlu in glasilkah odpoješ skladbo. Vsak dan sem bolje, mislim, da sem iz najhujšega«.

    Luka Cvetičanin pa odgovarja, da »popolnoma razume politično situacijo okoli letošnje Evrovizije in spoštuje odločitev Slovenije, da letos ne sodeluje. Iskreno pa moram povedati, da z ekipo sploh nismo razmišljali o Evroviziji. Na nastop v San Marinu smo gledali kot na bogato mednarodno izkušnjo in priložnost za nastop na velikem odru, ki ga prenaša tudi italijanska televizija. Zato smo se osredotočili samo na nastop in na to, da predstavimo pesem. Tudi glasba, ki jo ustvarjam, ni tipična evrovizijska formula, naš namen je bil dobra izkušnja, nastop in predstavitev širšemu občinstvu«.

    Luka Cvetičanin. FOTO: arhiv izvajalca
    Luka Cvetičanin. FOTO: arhiv izvajalca

    In kaj pričakujejo od nastopa?

    Maraaya, ki imata na leto 2015 z njunim nastopom  na Evroviziji, ko sta Slovenijo Slovenijo s pesmijo Here for you, lepe spomine in občutke, ki so se, kot je povedal Raay, ko sta letos stopila na prvi oder predizbora za San Mairno, vrnila, pravita, da si nastopa v finalu skoraj bolj kot zase želita za Luko Basija. »Kot avtorja pesmi za Basija je želja njega pripeljati do evrovizijskega odra morda še nekoliko večja, saj smo mu pripravili drugačen, nekoliko odštekan in odbit nastop«. Njun primarni motiv pa je bil prenesti sporočilo skladbe Alu Alu do ljudi.

    Marjetka je povedala, da je velik korak že to, da se jima je med 850 prijavljenimi skladbami uspelo kar z dvema njunima skladbama prebiti v dvajset polfinalistov.. Malce nerealno pa je, da bi se od obema njunima skladbama uspelo uvrstiti med pet finalistov, pravi.

    Luka Cvetičanin. FOTO: arhiv izvajalca
    Luka Cvetičanin. FOTO: arhiv izvajalca
    Luka Basi ne skriva želje, da bi stal na odru Evrovizije, že v otroštvu so imeli z družino običaj, da so skupaj prek tv ekranom spremljali tekmovanje. Dodaja, da je sicer nehvaležno pričakovati uvrstitev v finale, zaveda pa se, da mora v treh minutah dati vse od sebe. »Med 20 polfinalisti smo kar trije Slovenci, od tega dve pesmi naše ekipe. Prostora pa je samo za pet finalistov ob vseh mednarodnih in italijanskih glasbenikih. Dal bom svoj maksimum, potem pa so stvari v rokah drugih«.

    Na drugi strani pa je Luka Cvetičanin glede finala zadržan: »Iskreno ne pričakujem uvrstitve v finale, saj je konkurenca zelo močna in prihaja z različnih koncev sveta, zato je težko karkoli napovedovati. Moj cilj je predvsem, da na odru uživam in predstavim pesem tako, kot sem si jo zamislil. Že nastop v polfinalu je zame velik dosežek in lepa nagrada,« je povedal pred današnjim nastopom. Meni, da je že to, da se je med toliko izvajalci uspel prebiti v polfinale, velik dosežek. »Zato sem si rekel, da je najbolje, da grem na oder sproščeno, uživam v nastopu in predstavim svojo glasbo tako, kot jo čutim. Mislim, da se to vedno najbolj začuti tudi pri publiki.«

    Kako bi v nekaj besedah opisali skladbo:

    Luka Cvetičanin (Where It Ends): »Gre za pesem o nočnih vožnjah, prijateljih in občutku, da si mlad in neustavljiv. V njej je nekaj nostalgije, hkrati pa veliko energije in optimizma. Govori o trenutkih, ki jih ne želiš preveč analizirati,ampak jih preprosti živeti. Glasbeno pa je pesem kombinacija modernega country rocka.«

    Alu Alu (Maraaya): Marjetka pojasnjuje, da pesem ne cilja na politiko ali na konkretne države ali dogodke. »Govori o nečem veliko starejšem in širšem, o človeškem vzorcu, ki se skozi zgodovino vedno znova ponavlja. Vojne, odločitve, ki jih sprejemajo drugi, in ljudje, ki živijo s posledicami teh odločitev. V središču pesmi je pravzaprav vprašanje empatije: ali še znamo čutiti, kaj čuti nekdo drug. To je univerzalna tema, ki je žal vedno znova aktualna.«

    Chicolo (Luka Basi): »Gre za čisto zabavo, ki dvigne razpoloženje in atmosfero. Odštekan nastop, malce drugačen. Odzivi so fenomenalni, iskreno zato, ker v času težkih novic potrebujemo tudi to: sprostitev, da se odklopimo od vsega, kar se dogaja. Značilnega plesa, ki je del spota in tudi mojega nastopa, se lotevajo starejši, mlajši, vsi, skratka vse generacije in to je dokaz, da se še vedno znamo zabavati.«

    Sorodni članki

    Magazin  |  Svet so ljudje
    Evrovizija

    Hrvaška na Dunaj s svojo Andromedo

    Na hrvaškem izboru za pesem Evrovizije, spektakel bo maja v avstrijski prestolnici, je slavila etno-pop skupina Lelek.
    16. 2. 2026 | 12:30
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Naše gore list

    Kdo je Slovenka, ki bo na Evroviziji zastopala Luksemburg?

    Na Dunaju bo državo zastopala 20-letna Eva Marija s pesmijo Mother Nature.
    25. 1. 2026 | 12:03
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zaradi udeležbe Izraela

    Zmagovalec Evrovizije Nemo v znak protesta vrača zmagovalno trofejo

    Vrača jo zaradi udeležbe Izraela. »Menim, da ta trofeja nima več mesta na moji polici,« je zapisal.
    11. 12. 2025 | 19:04
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vračanje s kriznih žarišč

    Evakuacije Slovencev spremlja tudi Sova, na poti še četrto letalo

    Tri skupine slovenskih potnikov so se vrnile s kriznih žarišč. Opoldne na letališču Brnik pričakujejo še tretjo skupino.
    Simona Bandur 4. 3. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Washington trdi, da so preprečili poskus atentata Irana na Trumpa

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    4. 3. 2026 | 06:08
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo dogajanje

    V živo:      V živo: Iran: Države EU bodo za svoj molk prej ali slej plačale ceno

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    5. 3. 2026 | 06:31
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Trump je copata sionistov

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o ameriško-izraelskem napadu na Iran in o notranji politiki.
    4. 3. 2026 | 16:48
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    LIKE partner

    Jagodina – vodilna destinacija srbskega turizma

    Potoval sem po vsem svetu, a Jagodine nisem nikjer našel.﻿
    Promo Delo 1. 3. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    93 let inovacij in vizije

    Novi Sad kot regionalno agrarno središče

    Mednarodni kmetijski sejem že več kot devet desetletij presega okvire klasične sejemske prireditve ter se uveljavlja kot institucija trajne vrednosti in platforma, na kateri se določajo smernice razvoja sodobnega kmetijstva.
    Promo Delo 1. 3. 2026 | 16:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    LIKE partner

    Vrnjačka Banja: kraj, kamor se vedno znova vračate

    Če obstaja destinacija, ki vas zna upočasniti, povrniti ravnovesje in hkrati ponuditi dovolj razlogov, da vsak dan doživite drugače, potem je to Vrnjačka Banja.
    Promo Delo 1. 3. 2026 | 14:30
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Polnjenje službenih vozil doma? Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

    Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
    3. 3. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več

    Več iz teme

    San MarinoEvrovizijaPesem EvrovizijeEurosong

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Črna kronika
    Ljubljana

    Neuradno: V Fužinah ustrelili moškega

    Na policijski upravi Ljubljana so nam povedali le, da intervencija še poteka. Da so policisti ustrelili moškega, niso ne potrdili ne zanikali.
    5. 3. 2026 | 17:16
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Evrovizija

    Polfinale v San Marinu: bo državo zastopal kateri od treh slovenskih izvajalcev?

    Na današnjem predizboru za sobotni finale bodo nastopili Maraaya, Luka Basi in Luka Cvetičanin.
    5. 3. 2026 | 16:56
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Putin jim obljublja energente, če ostanejo »zanesljivi partnerji«

    V Budimpešti in Bratislavi so prepričani, da Kijev iz političnih razlogov preprečuje pretok ruske nafte prek svojega ozemlja.
    Boris Čibej 5. 3. 2026 | 16:56
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Študij

    V Ljubljani bodo gradili nov študentski dom

    Poleg prvega študentskega doma po dveh desetletjih, bodo gradili tudi novo Fakulteto za strojništvo.
    5. 3. 2026 | 16:46
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    SOS4Democracy

    Ko populisti pridejo na oblast, sledi napad na sodstvo

    Institucije je po besedah izrednega profesorja Damirja Banovića mogoče zaščititi z nadnacionalnimi mehanizmi oziroma družbenim aktivizmom.
    Jure Kosec 5. 3. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Putin jim obljublja energente, če ostanejo »zanesljivi partnerji«

    V Budimpešti in Bratislavi so prepričani, da Kijev iz političnih razlogov preprečuje pretok ruske nafte prek svojega ozemlja.
    Boris Čibej 5. 3. 2026 | 16:56
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Študij

    V Ljubljani bodo gradili nov študentski dom

    Poleg prvega študentskega doma po dveh desetletjih, bodo gradili tudi novo Fakulteto za strojništvo.
    5. 3. 2026 | 16:46
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    SOS4Democracy

    Ko populisti pridejo na oblast, sledi napad na sodstvo

    Institucije je po besedah izrednega profesorja Damirja Banovića mogoče zaščititi z nadnacionalnimi mehanizmi oziroma družbenim aktivizmom.
    Jure Kosec 5. 3. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Debelost je bolezen. Začne se z razumevanjem, nadaljuje z zdravljenjem

    Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:29
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Vojvodina - vaša avantura v sproščenem ritmu se začne tukaj

    Promo Delo 28. 2. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Sophie's Beauty Line

    Luksuz brez kompromisov

    Razvoj blagovne znamke se je začel z odprtjem prvega salona v Budvi v okviru franšize Pro Nails, temu pa je sledila ustanovitev prvega salona Sophie's Beauty Line v Podgorici.
    Promo Delo 1. 3. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Kultura, ki oblikuje turistično podobo Bele krajine

    Prenovljeni grad, kulturni dom in Spominska hiša Otona Župančiča soustvarjajo kulturno zgodbo Črnomlja. Kultura tu živi v vsakdanu, povezuje ljudi in je razlog za obisk.
    Promo Delo 27. 2. 2026 | 14:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Špan – trgovec leta 2025

    Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
    Promo Delo 3. 3. 2026 | 08:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    IKEA po petih letih v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

    Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
    4. 3. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    KRAGUJEVAC

    Tam, kjer zgodovina dobi ritem sodobne Šumadije

    Ne glede na to, ali ste ljubitelj zgodovine, arhitekture, festivalski nomad ali preprosto iščete nov kotiček Balkana, ki ga še niste raziskali – Kragujevac vas čaka.
    Promo Delo 1. 3. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

    Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Več kot tri stoletja dolga zgodba na strmih pobočjih gore Garač

    Na strmih pobočjih gore Garač vinska trta družine Velimirović že več kot tri stoletja tiho, a vztrajno pripoveduje svojo zgodbo.
    Promo Delo 28. 2. 2026 | 14:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Kaj se skriva v najbolj razviti srbski občini?

    Občina Inđija spada med najbolj razvite občine v Srbiji.
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Verona Garden Resort v Tivtu – novo poglavje prestiža

    Kjer se arhitektura, narava in sodobna življenjska filozofija zlijejo v popolno ravnovesje.
    Promo Delo 28. 2. 2026 | 16:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nacionalni dan branja         

    Čemu brati v oglušelem času?

    O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 13:45
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Več kot potovanje
    Vredno branja

    Vse več potnikov izbere vlak

    Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Teniški komolec: napredno zdravljenje s fizioterapijo

    Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
    3. 3. 2026 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Novi Sad

    Novi Sad: Tam, kjer ima življenje najlepši ritem

    Novi Sad je mesto, ki vas uči upočasniti in uživati v vsakem dihu. Umeščen med Donavo in Fruško goro je idealno zatočišče za družine in ljubitelje zgodovine, ki iščejo mir baročnih ulic in toplino vojvodinskih salašev. Leta 2026 naziv evropsko mesto športa le potrjuje njegovo predanost zdravju kot življenjskemu slogu.
    Promo Delo 1. 3. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Ko družina, pes in avtomobil najdejo skupni ritem

    Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
    5. 3. 2026 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je ob poškodbi meniskusa smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

    Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

    Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
    5. 3. 2026 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Huma Kotor Bay

    Sodobni ritem Sredozemlja

    Človeška izkušnja, ki resnično povezuje.
    Promo Delo 28. 2. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    LIKE partner

    Mesto prihodnosti in najuspešnejša greenfield naložba v regiji

    Luštica Bay je z leti postal najbolj zaželen naslov v Črni gori, zlasti zaradi vizije integriranega mesta.
    Promo Delo 1. 3. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

    Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 15:14
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo