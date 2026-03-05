Polfinale v San Marinu: bo državo zastopal kateri od treh slovenskih izvajalcev?

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Četudi Slovenija ne bo nastopila na letošnji Evroviziji na Dunaju, pa možnost, da bo na odru poleg Eve Marije Puc, glasbenice slovenskih korenin, ki bo zastopala Luksemburg, stal še kakšen slovenski predstavnik, še obstaja.
V soboto bo namreč v San Marinu veliki finale izbora za pesem Evrovizije, za nastop v finalu pa se na današnjem drugem polfinalu potegujejo tudi trije slovenski predstavniki: Maraaya (Marjetka in Aleš Vovk) s skladbo Alu Alu, Luka Basi s skladbo Chicolo, pod katero se podpisuje Raay Music, in pa Luka Cvetičanin z umetniškim imenom Luka (sicer član skupine Booom!) s skladbo Where It Ends. San Marino dovoljuje, da se na izbor prijavljajo tudi tuji izvajalci.
Cvetičanin je v San Marinu pristal po zaslugi brata Aleksa, menedžerja, ki ga je prijavil spontano, saj je vedel, da ima pripravljeno novo pesem. »Tega nisem jemal kot velik načrt, ampak kot zanimivo priložnost. Tudi zato sem se odločil, da grem, saj je to odlična priložnost, da predstavim svojo glasbo pred mednarodnim občinstvom.« V San Marinu je sicer že nastopil leta 2024 s skupino Booom!, minuli vtisi iz San Marina so zelo pozitivni, organizacija je dobra, vzdušje med nastopajočimi pa zelo sproščeno a hkrati profesionalno, je povedal za Delo.
Že lani je Evrovizijo spremljalo močno politično ozračje zaradi nastopa Izraela, letos pa so se zaradi enakega razloga mnoge države odločile, da nastop bojkotirajo. Zakaj so se slovenski predstavniki vseeno odločili, da se potegujejo za nastop na evrovizijskem odru, ne glede na to, da Slovenija nastop bojkotira?
Aleš Vovk oz. Raay je za Delo pojasnil, da »verjameva, da glasbeni odri, tako kot na primer olimpijske igre, niso vojno bojišče. V najinem primeru sporočilo pesmi celo sovpada z razlogi, zaradi katerih se je o Evroviziji in (ne)udeležbah nekaterih državnih televizij toliko govorilo.« Marjetka ga dopolnjuje, da »verjameta, da včasih več ljudi premakneš s pravim sporočilom, sploh skozi glasbo, kot če si tiho. Glasba lahko odpre prostor za razmislek, in to se nama zdi dragoceno. Evrovizija je bila vedno prostor povezovanja.«
Podobno mnenje deli tudi Luka Basi, ki je za Delo povedal, da »se nikoli ni ukvarjal s tem, kdo kaj bojkotira, kje je kaj povezano, politično. To me ne zanima. Menim, da se te stvari v kulturo in šport ne bi smele mešati. Nekateri športniki celo življenje posvetijo svoji panogi, da jim potem ena politična odločitev onemogoči nastop na olimpijskih igrah. To je po mojem mnenju narobe. Tudi pri kulturi bi morala veljati svoboda izražanja«. Sam je imel sicer v zadnjih dneh, kot je bilo zaslediti, nekaj zdravstvenih težav, a k sreči, je dejal, gre na bolje: »Na vseh generalkah sem nastopal bolan, ni toliko problem stisniti fizično, kot to, da ob vnetem grlu in glasilkah odpoješ skladbo. Vsak dan sem bolje, mislim, da sem iz najhujšega«.
Luka Cvetičanin pa odgovarja, da »popolnoma razume politično situacijo okoli letošnje Evrovizije in spoštuje odločitev Slovenije, da letos ne sodeluje. Iskreno pa moram povedati, da z ekipo sploh nismo razmišljali o Evroviziji. Na nastop v San Marinu smo gledali kot na bogato mednarodno izkušnjo in priložnost za nastop na velikem odru, ki ga prenaša tudi italijanska televizija. Zato smo se osredotočili samo na nastop in na to, da predstavimo pesem. Tudi glasba, ki jo ustvarjam, ni tipična evrovizijska formula, naš namen je bil dobra izkušnja, nastop in predstavitev širšemu občinstvu«.
Maraaya, ki imata na leto 2015 z njunim nastopom na Evroviziji, ko sta Slovenijo Slovenijo s pesmijo Here for you, lepe spomine in občutke, ki so se, kot je povedal Raay, ko sta letos stopila na prvi oder predizbora za San Mairno, vrnila, pravita, da si nastopa v finalu skoraj bolj kot zase želita za Luko Basija. »Kot avtorja pesmi za Basija je želja njega pripeljati do evrovizijskega odra morda še nekoliko večja, saj smo mu pripravili drugačen, nekoliko odštekan in odbit nastop«. Njun primarni motiv pa je bil prenesti sporočilo skladbe Alu Alu do ljudi.
Marjetka je povedala, da je velik korak že to, da se jima je med 850 prijavljenimi skladbami uspelo kar z dvema njunima skladbama prebiti v dvajset polfinalistov.. Malce nerealno pa je, da bi se od obema njunima skladbama uspelo uvrstiti med pet finalistov, pravi.
Na drugi strani pa je Luka Cvetičanin glede finala zadržan: »Iskreno ne pričakujem uvrstitve v finale, saj je konkurenca zelo močna in prihaja z različnih koncev sveta, zato je težko karkoli napovedovati. Moj cilj je predvsem, da na odru uživam in predstavim pesem tako, kot sem si jo zamislil. Že nastop v polfinalu je zame velik dosežek in lepa nagrada,« je povedal pred današnjim nastopom. Meni, da je že to, da se je med toliko izvajalci uspel prebiti v polfinale, velik dosežek. »Zato sem si rekel, da je najbolje, da grem na oder sproščeno, uživam v nastopu in predstavim svojo glasbo tako, kot jo čutim. Mislim, da se to vedno najbolj začuti tudi pri publiki.«
Kako bi v nekaj besedah opisali skladbo:
Luka Cvetičanin (Where It Ends): »Gre za pesem o nočnih vožnjah, prijateljih in občutku, da si mlad in neustavljiv. V njej je nekaj nostalgije, hkrati pa veliko energije in optimizma. Govori o trenutkih, ki jih ne želiš preveč analizirati,ampak jih preprosti živeti. Glasbeno pa je pesem kombinacija modernega country rocka.«
Alu Alu (Maraaya): Marjetka pojasnjuje, da pesem ne cilja na politiko ali na konkretne države ali dogodke. »Govori o nečem veliko starejšem in širšem, o človeškem vzorcu, ki se skozi zgodovino vedno znova ponavlja. Vojne, odločitve, ki jih sprejemajo drugi, in ljudje, ki živijo s posledicami teh odločitev. V središču pesmi je pravzaprav vprašanje empatije: ali še znamo čutiti, kaj čuti nekdo drug. To je univerzalna tema, ki je žal vedno znova aktualna.«
Chicolo (Luka Basi): »Gre za čisto zabavo, ki dvigne razpoloženje in atmosfero. Odštekan nastop, malce drugačen. Odzivi so fenomenalni, iskreno zato, ker v času težkih novic potrebujemo tudi to: sprostitev, da se odklopimo od vsega, kar se dogaja. Značilnega plesa, ki je del spota in tudi mojega nastopa, se lotevajo starejši, mlajši, vsi, skratka vse generacije in to je dokaz, da se še vedno znamo zabavati.«
