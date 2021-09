Saša Einsiedler: Ko sem si končno dovolila počitek, je prišla bolezen

Njeno ime vedno prinese spomin na televizijski zaslon in zabavno glasbo. A v letih od njenega prvega javnega pojavljanja so se zvrstile številne izkušnje. Saša Einsiedler danes deluje kot komunikacijska trenerka in mediatorka, praktičarka hipne transformacije RTT po Marisi Peer in še mnogo znanja si je nabrala. Predvsem pa ji življenje samo ni pustilo počivati. Za nas je odstrla vrata v svoj intimni svet. Preberite intervju na Onaplus.si