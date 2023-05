Saša Einsiedler: Še enega takšnega brodoloma ne bi preživela

Kaj ji je prišepnila bolezen? Da mora o sebi govoriti iskreno. In da je vredna. Kaj sta ji povedala dva propadla zakona? Takisto. Ob vsem znanju in vedenju, ki ju je pridobila, ve, da je narava najiskrenejša. In da je edina absolutna kategorija – ljubezen.

Saša, kako se je za vas začelo današnje jutro? Ko ste odprli oči, na kaj ste najprej pomislili?

Kako lepo vprašanje, ker mi prav danes že od jutra odzvanja ta prva misel, to zavedanje, kako sem srečna in hvaležna, da lahko dan začnem tako, kot ga: zbudim se praviloma pred budilko, se pretegnem in potem pomislim, da sem spet vdihnila v še en nov dan, da sem še vedno tukaj, da se veselim dneva, ki je pred mano, in da se bodo dogajale lepe stvari, in hkrati, kadar imam kakšno željo, si še povem vzpodbudno misel za to željo. In se veselim vsega, kar me čaka v dnevu.

Predstavljajo vas kot mentorico za osebni razvoj. Še več, kot mentorico za uspeh, licencirano trenerko uspešnosti po Jacku Canfieldu, mednarodno trenerko. Kaj je uspeh? Je uspeh stvar treninga?

Je, in uspeh je zelo relativna stvar, vsak ima svoje pojmovanje, ampak moja definicija uspeha je, da sem v polnosti zadovoljna sama s sabo, na vseh svojih življenjskih področjih, da se zjutraj zbudim vesela, zdrava, da sem lahko ustvarjalna, da se nikoli, kadar mi življenje pripelje na pot izzive, teh ne ustrašim, ampak jih rešujem. Zame je to uspeh.

