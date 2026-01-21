Še dve železniški nesreči v Španiji

Dva dni po eni najhujših železniških nesreč v zadnjem desetletju sta Španijo v torek pretresli novi iztirjenji vlakov. Najprej se je zgodilo v bližini Barcelone, kjer je vlak trčil v podporni zid, ki naj bi se zaradi neurja porušil na tire med krajema Gelida in Sant Sadurni. V nesreči je umrl strojevodja, najmanj 37 ljudi pa je bilo poškodovanih, med njimi po zadnjih podatkih pet huje.

Še pred to nezgodo pa se je v torek zaradi plazu iztiril še en vlak v železniškem omrežju na širšem območju Barcelone. Vlak je med krajema Blanes in Maçanet-Massanes izgubil os, ki jo je zadela skala. V nezgodi na srečo ni bilo poškodovanih, so pa bile takoj prekinjene železniške povezave. Zaradi nesreč naj bi danes zjutraj brez vlakovnih prevozov ostalo približno 400.000 dnevnih potnikov. Vse povezave v okviru železniškega omrežja Rodalies so do nadaljnjega ustavljene, dokler se ne zaključijo varnostni pregledi.

Torkovi nesreči sta se zgodili le dva dni po hudi železniški nesreči v Andaluziji, kjer sta v nedeljo trčila dva hitra vlaka. V nesreči pri kraju Adamuz je umrlo najmanj 42 ljudi, več kot 150 je bilo ranjenih, več ljudi naj bi bilo pogrešanih. Vlak na poti proti Madridu se je iztiril, zapeljal na nasprotni tir in trčil v nasproti vozeči hitri vlak. Šlo je za eno najhujših železniških nesreč v Španiji v zadnjem desetletju.

Tragedija pa ima tudi kanec svetlejše plati. Deklico, katere ime še ni bilo razkrito, so našli, kako po katastrofalni nesreči hodi po tirih in ugotovili so, da ima le manjšo poškodbo glave. Po poročanju španskih medijev sta se deklica in njena družina vračala domov v Aljaraque na atlantski obali blizu Huelve, potem ko so v prestolnico odpotovali na ogled muzikala Levji kralj in obiskali realov nogometni stadion Bernabéu v Madridu.

José Carlos Hernández Cansino, župan bližnjega mesta Punta Umbría, je za televizijsko postajo Canal Sur povedal: »Upali smo, da nam ne bo treba razglasiti nobenih dni žalovanja ali spustiti zastave na pol droga. Potem pa smo prejeli klic, v katerem so nam sporočili, da so bili štirje pogrešani člani iste družine najdeni mrtvi, kar je potrdilo naše najhujše strahove.« Dejal je, da je deklica, ki je tavala po tirih, preživela čudež. Za siroto so čez noč poskrbeli policisti, nato pa jo predali v varstvo babici.

Kraj tragične nedeljske železniške nesreče v Adamuzu sta obiskala tudi španksi kralj Felipe VI. in španska kraljica Letizia. Med obiskom sta se v mestnem centru Poniente Sur v Córdobi srečala s psihologi in zdravstvenimi delavci, ki skrbijo za družine žrtev, kasneje pa sta obiskala bolnišnico Reina Sofía in se srečala s poškodovanci in njihovimi sorodniki.