Še en božič v ruskem ujetništvu

Pred petimi leti je Paul Whelan (53) odpotoval v Moskvo na dvotedenske počitnice, ki so se zanj končale v ruskem delovnem taborišču. Ameriška vlada pravi, da je bil neupravičeno pridržan in obtožen vohunjenja, v enem redkih telefonskih intervjujev iz zapora pa je Whelan za BBC povedal, da se počuti »zapuščenega« od lastne države, ki je v zadnjem letu organizirala dve zamenjavi zapornikov z Rusijo. Še en božič bo preživel v priporu, na tisoče kilometrov od doma.

Tiskovni predstavnik ameriške vlade je za BBC povedal, da so Rusom podali »več predlogov« in da »nenehno razpravljajo« o primeru gospoda Whelana z zavezniki. »Ne mine teden brez intenzivne dejavnosti,« so zapisali v sporočilu in dodali, da je ameriški zunanji minister Antony Blinken »osebno zavezan«, da zagotovi Whelanovo izpustitev.

»Vem, da imajo ZDA najrazličnejše predloge, a to ni tisto, kar si Rusi želijo. Zato hodijo naprej in nazaj, kot bi metali špagete ob steno, da bi videli, kaj se bo prijelo. Težava je, da moje življenje odteka, medtem ko to počnejo. Minilo je pet let!« je ogorčen Wheelan, dejstvo, da je še vedno zaprt, pa je označil za »hudo izdajo«.

Pravi, da ga je Rusija želela zamenjati za obsojenega trgovca z orožjem Viktorja Bouta, toda takratni predsednik ZDA Donald Trump se ni strinjal z zamenjavo. Dve leti kasneje so Viktorja Bouta zamenjali za ameriško košarkarsko zvezdnico Brittney Griner, ki so jo pridržali, ker je imela pri sebi elektronsko cigareto s konopljinim oljem.

»Zelo stresno je vedeti, da bi lahko bil doma že pred leti. Zelo frustrirajoče je vedeti, da so naredili te napake. Pravzaprav so me zapustili tukaj,« je dejal v intervjuju.

Whelan ni edini Američan v ruskem ujetništvu. Od marca je zaradi iste obtožbe zaprt novinar in dopisnik Wall Street Journala Evan Gershkovich, ki je bil aretiran med opravljanjem svojega dela. Še ena novinarka, ameriško-ruska državljanka Alsu Kurmasheva, je bila pridržana oktobra, potem ko je odpotovala k družini. Grozi ji do 15 let zapora, med drugim pa jo obtožujejo širjenja lažnih novic o ruski vojski.

Whelan trdi, da si ga Rusi želijo zamenjati za agenta ruske tajne službe FSB Vadima Krasikova, ki v Nemčiji prestaja dosmrtno kazen zaradi umora, ki ga je zagrešil v mestnem parku sredi belega dne.

Paul Whelan podnevi šiva delovne kombinezone in klobuke v zaporniški tovarni. Na stenah njegove barake je črna plesen. Na dan intervjuja je bilo notri -15 stopinj, ogrevanja ni bilo. Pravi, da je njegovo življenje od aretacije »uničeno«. Izgubil je svobodo, službo in dom, pred kratkim pa ga je napadel zapornik. »Vse dane obljube so bile prazne,« sklene.