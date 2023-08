Še en Španec, ki se ne zna obnašati

Predsednik španske nogometne zveze Luis Rubiales se je po tem, ko je po osvojitvi naslova med podelitvijo priznanj igralko Jennifer Hermoso poljubil na usta, že javno opravičil, zdaj pa so prišli na dan posnetki, ki v nič kaj laskavi luči prikazujejo španskega selektorja Jorgeja Vildo. V trenutkih vsesplošnega praznovanja zmagovitega gola, ki ga je za Španijo zabila Olga Carmona, je selektor Vilda žensko članico spremljevalne ekipe najprej objel okrog ramen, potem pa mu je roka zatavala na njene prsi in tam ostala kar nekaj časa.

Jorge Vilda Rodríguez (42), ki je na položaju selektorja španske reprezentance od leta 2015, je kontroverzna figura v španskem nogometu. Nekdanji mladinski igralec pri Realu Madridu, Rayo Vallecanu in Barceloni je začel kot pomočnik trenerja v ženskih izbranih vrstah do 17 in do 19 let, leta 2009 pa je prevzel mesto glavnega trenerja ženske španske ekipe do 17 let. Ta je pod njegovim vodstvom v petih letih dvakrat (2010 in 2011) osvojila zlato, srebro (2014) in bron (2013) na evropskem prvenstvu ter srebro (2014) in bron (2010) na svetovnem prvenstvu. Leta 2014 je bil Vilda med desetimi nominiranci za Fifinega trenerja leta v ženskem nogometu. Nato je bil imenovan za glavnega trenerja izbrane vrste do 19 let, ki je osvojila srebrno kolajno na evropskem prvenstvu leta 2014 in 2015. Tega leta so ga imenovali za selektorja reprezentance.

Selektor Jorge Vilda med proslavljanjem naslova svetovnih prvakov z reprezentantko Irene Guerrero FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Leta 2022 je po razočaranju na evropskem prvenstvu, kjer je Španija izpadla v četrtfinalu, med selektorjem in 15 igralkami izbruhnil spor. Igralke, ki so se odločile za bojkot reprezentance, so izrazile pomisleke o Vildovem trenerskem slogu in o njegovem odnosu do reprezentantk. Vilda naj bi bil obseden z disciplino, imel slab odnos do igralk, njegov način vodenja reprezentance pa je bil po njihovem mnenju zastarel. Toda po poročanju spletnega portala The Athletic so bili navedeni razlogi le vrh ledene gore. Pred štirimi leti je veljalo pravilo – prišlo naj bi z vrha španske reprezentance –, da igralke na mednarodnih gostovanjih ponoči ne smejo zaklepati vrat hotelskih sob, dokler jih vodilni iz reprezentance ne preverijo, zato naj bi se nogometašice počutile kot otroci. Španska nogometna zveza s predsednikom Luisom Rubialesom na čelu je v sporu podprla selektorja, ki ni hotel odstopiti. Le tri od petnajstih igralk, Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey in Ona Batlle, so se vrnile v reprezentanco in igrale na letošnjem svetovnem prvenstvu, kjer so po zmagi nad Veliko Britanijo z 1: 0 osvojile naslov prvakinj. Zdaj je veliko vprašanje, ali bo naslov svetovnih prvakinj dovolj, da se na položaju obdržita gospoda, ki se očitno ne znata obnašati.