Se obeta novi konec legendarne serije?

Za mnoge je Seinfeld najboljša humoristična serija vseh časov, popkulturni fenomen. »Serija o ničemer«, kot sta jo označila avtorja Jerry Seinfeld in Larry David, so predvajali med leti 1989 in 1998 in je doživela devet sezon. Prejela je deset emmyjev in ustvarila 200 milijonov dolarjev dobička na leto. Seinfeld je čez noč postal najbolje plačani komik na svetu.

V seriji so nastopali izjemni liki, ki so danes že legendarni – Jerry Seinfeld je igral samega sebe, Julia Louis-Dreyfus je upodobila njegovo nekdanje dekle Elaine Benes, Jason Alexander je nevrotični in nepozabni George Costanza, Michael Richards, pa je blestel kot nenavadni sosed Cosmo Kramer. Vsi so bili samski, vsi so imele nenavadna ljubezenska razmerja, ki niso trajala prav dolgo, vsi so bili čudaški in so se radi pogovarjajo o nesmiselnih podrobnostih. Ko so ustvarjalci napovedali, da se bo serija končala, si je kar 75 milijonov Američanov ogledalo dvodelni finale in mnogi so bili razočarani, saj je bil konec lepljenka najbolj znamenitih prizorov, glavni junaki pa so zaradi svojih grehov in nesramnosti končali v zaporu. George se nad tem sicer ni pritoževal, saj je imel brezplačno hrano in ni imel slabe vesti, ker ob sobotah zvečer ni imel zmenka.

Seinfelda so večkrat prepričevali naj posname novo sezono ali pa naj vsaj popravi konec, a vedno znova je odgovarjal, da mu to še na kraj pameti ne pade. »Ne maram gledati starih ljudi po televiziji, zato mi ne pride na misel, da bi gledalce posiljeval s svojo razkrajajočo se podobo.« Priznal je tudi, da je velik prerfekcionist in ker je vedel, da ne bo mogel ustvariti serije, ki bi se vsaj približno lahko primerjala z uspehom Seinfelda, raje ni ustvaril nobene. Njegov sodelavec Larry David, je v svoji humoristični seriji Nikar tako živahno, v kateri prav tako igra samega sebe – sitnega, nadležnega in ekscentričnega scenarista, ki živi v Hollywoodu – že upodobil srečanje glavnih junakov iz serije, ki naj bi začeli snemati nova nadaljevanja, a je očitno šlo le za fikcijo.

Pred dnevi pa je Jerry Seinfeld, na nastopu v gledališču Wang v Bostonu pred navdušeno publiko namignil, da morda obstaja možnost, da bi z ekipo igralcev posnel novi konec. »Glede konca vam morati povedati skrivnost, a v bistvu vam je ne morem izdati, ker gre za skrivnost. Nekaj pa se vsekakor bo zgodilo s tem nesrečnim koncem saj z Larryjem Davidom veliko premišljujeva o tem.« In publika je navdušeno zaploskala. V intervjuju za New Yorker pa je povedal, da tudi sam ni bil zadovoljen z zaključkom serije. »Pričakovanja so bila prevelika in prevelike stvari so vedno slabe za komedijo, ki je najboljša kadar je majhna, poceni in hitra.«