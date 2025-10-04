  • Delo mediji d.o.o.
    Svet so ljudje

    Sean 'Diddy' Combs obsojen na več kot štiri leta zapora

    Tožilstvo je zahtevalo vsaj 11 let in 3 mesece zapora.
    Sodba je ena izmed redkih obsodb tako visokega predstavnika zabavne industrije zaradi spolnih zlorab. FOTO: Mark Ralston/Afp
    Sodba je ena izmed redkih obsodb tako visokega predstavnika zabavne industrije zaradi spolnih zlorab. FOTO: Mark Ralston/Afp
    R. I.
    4. 10. 2025 | 11:38
    4. 10. 2025 | 11:42
    1:54
    Hip-hop mogul Sean „Diddy“ Combs, ustanovitelj založbe Bad Boy Records, je bil v petek obsojen na 50 mesecev zapora zaradi obtožb, povezanih s prostitucijo. Sodišče ga je obsodilo zaradi zlorabe dveh nekdanjih partnerk, ki sta bili prisiljeni sodelovati v spolno obarvanih predstavah, v katerih je Combs snemal in masturbiral, poroča Reuters.

    Preberite še, kako so se na platformah, kot sta youtube in tiktok, kot gobe po dežju namnožili kanali, ki z objavljanjem popolnoma izmišljenih zgodb o sojenju, ustvarjajajo milijonske oglede in dobičke.

    Sodnik je dejal, da to ni bila zgolj intimna izkušnja, temveč oblika podrejanja, ki je obe žrtvi pripeljala do samomorilnih misli. Combs, star 55 let, se je opravičil in obljubil, da ne bo nikoli več nikogar fizično zlorabil.

    Obsojeni se bo na zaporno kazen pritožil, njegova obramba pa je trdila, da so bile partnerke sodelujoče in da bi bila primerna kazen 14 mesecev. Tožilstvo je zahtevalo vsaj 11 let in 3 mesece zapora. Sodišče je obsojenemu priznalo tudi olajševalne okoliščine, kot so njegova dobrodelna dejavnost in spremembe v osebnem življenju.

    Combs bi lahko bil izpuščen v manj kot treh letih, upoštevajoč čas, ki ga je že preživel v pridržanju od septembra 2024. Sodba je ena izmed redkih obsodb tako visokega predstavnika zabavne industrije zaradi spolnih zlorab.

    Novice  |  Znanoteh
    Globoki ponaredki

    Kako z lažmi zaslužijo milijone

    Sojenje Seanu Combsu Diddyju je postalo gojišče za lažne novice, ki jih poganja UI. Te laži ustvarjalcem prinašajo milijone na račun lahkoverne javnosti.
    29. 6. 2025 | 17:17
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Temna zvezda rapa

    Diddy bi lahko za rešetkami ždel do konca življenja

    V New Yorku se je zaradi obtožb o s spolnostjo povezanih zločinih začelo sojenje enemu največjih zvezdnikov rap glasbe.
    9. 5. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Sean Combs

    Začetek sojenja raperju Diddyju, ta obtožbe zanika

    V petih točkah je obtožen hudodelskega združevanja in spolne trgovine. V primeru obsodbe mu grozi dosmrtni zapor.
    5. 5. 2025 | 11:29
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Tožba Seana »Diddyja« Combsa

    Jay-Z obtožen posilstva trinajstletnice

    Mož slavne pevke Beyoncé Jay-Z zanika obtožbe, da je skupaj z raperjem Diddyjem leta 2000 na zabavi zlorabil trinajstletno dekle.
    9. 12. 2024 | 10:34
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Pokojnine

    Kakšna bo pokojnina pri 1800 in 2500 evrih bruto plače

    Ali se je ugodneje upokojiti konec leta 2025 ali v začetku 2026?
    2. 10. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Prekmurje

    Skrivnostni konvoj oklepnih vozil v Prekmurju

    Posnetek vlaka z vojaškimi oklepniki je v Prekmurju sprožil zaskrbljenost. Ministrstvo za obrambo miri, da gre za rutinski prevoz italijanske vojske.
    Žan Urbanija 3. 10. 2025 | 15:11
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Uradno tehtanje

    V Dallasu naj bi o Dončiću več let prikrivali resnico

    Kljub izjemni preobrazbi je Luka Dončić uradno težji, kar razkriva, da so v Dallasu leta prikrivali njegovo pravo težo. Jezerniki so zdaj transparentni.
    2. 10. 2025 | 09:22
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pravila oblačenja v šoli

    Učiteljice v pajkicah, ravnatelji v kavbojkah, učenci v trenirkah

    V Sloveniji so pravila od šole do šole različna, a bolj kot o prepovedih je smiselno govoriti o primernosti.
    Saša Bojc 1. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Energetski sektor nadaljuje pot razogljičenja

    Zeleni prehod zahteva pospešeno elektrifikacijo v vseh sektorjih. Cilj je 32-odstotna do leta 2030.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Obnovljivi viri energije

    Sončna energija prvič v zgodovini postala glavni vir elektrike v EU

    V Evropski uniji skoraj četrtina vse porabljene energije že prihaja iz obnovljivih virov, leta 2030 pa naj bi ta delež dosegel najmanj 42,5 odstotka.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 10. 2025 | 05:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Nenačrtovani zastoji prinesejo več milijard izgub

    Številna podjetja se z obratovalnimi zastoji srečujejo večkrat na leto, lahko tudi večdesetkrat na leto.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Tehnologija deluje samo, če jo zaposleni podpirajo

    Če je zaposlene strah za službo, če tehnologiji ne zaupajo in ne sodelujejo pri uvedbi v delovne procese, vrednost orodij izpuhti.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Magazin  |  Svet so ljudje
    Prostitucija

    Sean 'Diddy' Combs obsojen na več kot štiri leta zapora

    Tožilstvo je zahtevalo vsaj 11 let in 3 mesece zapora.
    4. 10. 2025 | 11:38
    Preberite več
