Hip-hop mogul Sean „Diddy“ Combs, ustanovitelj založbe Bad Boy Records, je bil v petek obsojen na 50 mesecev zapora zaradi obtožb, povezanih s prostitucijo. Sodišče ga je obsodilo zaradi zlorabe dveh nekdanjih partnerk, ki sta bili prisiljeni sodelovati v spolno obarvanih predstavah, v katerih je Combs snemal in masturbiral, poroča Reuters.

Sodnik je dejal, da to ni bila zgolj intimna izkušnja, temveč oblika podrejanja, ki je obe žrtvi pripeljala do samomorilnih misli. Combs, star 55 let, se je opravičil in obljubil, da ne bo nikoli več nikogar fizično zlorabil.

Obsojeni se bo na zaporno kazen pritožil, njegova obramba pa je trdila, da so bile partnerke sodelujoče in da bi bila primerna kazen 14 mesecev. Tožilstvo je zahtevalo vsaj 11 let in 3 mesece zapora. Sodišče je obsojenemu priznalo tudi olajševalne okoliščine, kot so njegova dobrodelna dejavnost in spremembe v osebnem življenju.

Combs bi lahko bil izpuščen v manj kot treh letih, upoštevajoč čas, ki ga je že preživel v pridržanju od septembra 2024. Sodba je ena izmed redkih obsodb tako visokega predstavnika zabavne industrije zaradi spolnih zlorab.