Sean Penn gre raje v Ukrajino kot po tretjega oskarja

Ameriški igralec in aktivist Sean Penn je na 98. podelitvi nagrad ameriške filmske akademije osvojil svojega tretjega oskarja, tokrat za najboljšega stranskega igralca za film Ena bitka za drugo, vendar ga na slovesnosti ni bilo. Kipec je v njegovem imenu prevzel voditelj dogodka, stanovski kolega Kieran Culkin. »Sean Penn ni mogel priti ali pa ni hotel, zato nagrado sprejemam v njegovem imenu,« je z izjavo spodbudil ugibanja o tem, kje je nagrajenec.

Anonimni viri, na katere se sklicuje New York Times, so povedali, da je 65-letni igralec trenutno na poti v Evropo, kjer naj bi v kratkem ponovno obiskal Ukrajino, ki jo že vse od začetka ruskega napada odločno podpira. Njegovi tiskovni predstavniki informacije niso želeli komentirati.

Penn se je z zadnjim kipcem pridružil elitni skupini igralcev, ki so v svoji karieri domov odnesli tri oskarje, Danielu Dayu-Lewisu, Jacku Nicholsonu in Walterju Brennanu. Oskarja za najboljšega igralca je osvojil za filma Skrivnostna reka leta 2004 in Milk leta 2009. Tokrat so mu ga podelili za vlogo polkovnika Stephena Lockjawa, sociopatskega belskega supremacista v politični srhljivki Ena bitka za drugo, ki se dogaja v policijski državi, podobni sodobnim ZDA. Film je osvojil šest nagrad, tudi za najboljši film. Paul Thomas Anderson, gonilna sila projekta, je dobil oskarja za scenarij in režijo. Penn je tudi premagal močno skupino nominirancev, v kateri so bili Benicio del Toro (prav tako za film Ena bitka za drugo), Delroy Lindo za film Grešniki in Stellan Skarsgård za film Sentimentalna vrednost.

Brezkompromisni igralec, ki se je večkrat zapletel tudi s paparaci, je od leta 2022 preživel veliko časa v Ukrajini, kjer je posnel dokumentarec Supermoč o ruski invaziji na državo. Slava mu omogoča, da za ideje, ki jih podpira, pritegne veliko pozornost javnosti, hkrati pa mu ta ni preveč ljuba. Svoja protivojna stališča je javno razkril že leta 2002, ko je odločno nasprotoval vojni v Iraku in nekaj mesecev po začetku napadov osebno obiskal Bagdad. Prejem svojega drugega oskarja za vlogo gejevskega aktivista Harveyja Milka v filmu Milk pa je izkoristil za aktivistični govor, v katerem je tiste, ki so glasovali proti istospolnim porokam, pozval, naj o svojem stališču še enkrat razmislijo, da ne bodo delali sramote svojim vnukom. Javnost pa je opomnil, da si vsi ljudje zaslužijo enake pravice.

Le nekaj dni pred podelitvijo letošnjih oskarjev se je končno razkrilo, kateri kipec je Sean Penn leta 2022 podaril ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu. Takrat je namreč ob obisku Kijeva s seboj prinesel tudi to prestižno filmsko nagrado in jo v znak podpore predal ukrajinskemu voditelju. Ameriški mediji so s primerjavo fotografij ugotovili, da je Zelenskemu izročil kipec, ki ga je leta dobil za film Skrivnostna reka v režiji Clinta Eastwooda.