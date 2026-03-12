Zelenski prejel oskarja za film Skrivnostna reka

Ena bolj nenavadnih epizod v sodobni zgodovini oskarjev je dobila nepričakovan epilog. Končno je namreč jasno, kateri zlati kipec je ameriški igralec Sean Penn leta 2022 prinesel v Kijev in ga izročil ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu.

Spomnimo: ko je Penn novembra 2022 obiskal Ukrajino, je iz torbe potegnil svojega oskarja in ga kot simbol podpore ponudil Zelenskemu. Ta je kipec sprva zavrnil, Penn pa je vztrajal, da ne gre za darilo, pač pa za posojilo. »Ko boste zmagali, ga prinesite nazaj v Malibu,« je dejal.

Fotografije srečanja niso razkrivale, kateri od dveh Pennovih oskarjev je končal v Kijevu – igralec je kipec za najboljšega igralca prvič prejel za vlogo v filmu Skrivnostna reka (2003), drugič pa za Milk (2008) – in tudi, ko so ga o tem povprašali predlanskim, ni želel podati odgovora. Zdaj pa je skrivnost vendarle razrešena. Ameriški mediji so s primerjavo fotografij namreč ugotovili, da je Zelenskemu posodil kipec, ki si ga je prislužil s filmom Skrivnostna reka Clinta Eastwooda.

Penn, letos za osrednjo ameriško igralsko nagrado nominiran za vlogo v filmu Ena bitka za drugo, ima z oskarji sicer dokaj kompleksen odnos; nekaj mesecev pred obiskom Kijeva je javno zagrozil, da bo oba svoja kipca stopil, če Ameriška filmska akademija Zelenskemu ne bo omogočila nagovora na podelitvi oskarjev. Akademija se za to ni odločila, Penn pa grožnje nikoli ni uresničil.