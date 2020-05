Sebastião Salgado: V Braziliji smo na pragu genocida

Preberite še: Sebastião Salgado dobi mirovno nagrado



Zadnji veliki fotograf

Svetovno znani brazilski fotografje naslovil odprto pismo na brazilskega predsednika, v katerem je pozval voditelja, naj nemudoma zaščiti domorodna ljudstva v Amazoniji, ker jim zaradi pandemije novega koronavirusa grozi izumrtje. Pod pismo so se podpisali tudi zvezdniki, kot soin, poroča tiskovna agencija AFP.»Pred petimi stoletji so nalezljive bolezni, ki so jih s seboj pripeljali evropski osvajalci, zdesetkale lokalno prebivalstvo,« je zapisal šestinsedemdesetletni fotograf in dodal, da se zdaj zgodovina ponavlja. »Nova nadloga se bliskovito širi po vsej Braziliji, staroselcem v amazonskem porečju pa grozi popolno izumrtje, saj nimajo sredstev, s katerimi bi lahko zajezili širitev bolezni covid-19.«Po njegovih besedah je z območij, kjer živijo zaščitena ljudstva, nujno treba izgnati nezakonite rudarje in drvarje, ki so pogosto vir okužbe. »Smo na pragu genocida,« je za Guardian dejal nagrajeni fotograf. Salgado ter njegova soproga, pisateljica in naravovarstvenicasta v podporo domorodcem začela tudi spletno peticijo, ki jo je doslej podprlo več kot 50.000 ljudi.Sebastião Salgado, nekateri mu pravijo kar zadnji veliki fotograf, je prejel številne mednarodne nagrade za fotografske projekte, v katerih je po vsem svetu dokumentiral življenja delavcev v manj razvitih državah. Ljudstva ob Amazonki je spremljal več kot štiri desetletja. Leta 2001 ga je Unicef imenoval za ambasadorja dobre volje.