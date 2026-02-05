Sedem let po smrti modne ikone sorodniki v boj za njegove milijone

Sedem let po smrti modnega oblikovalca Karla Lagerfelda se je začel pravni spor glede njegovega premoženja. Vrednost tega ocenjujejo na okrog 200 milijonov evrov. Modni guru je premoženje sicer zapustil asistentu, krščencu in dvema modeloma, izpustil pa je svoje krvne sorodnike. Ti zdaj pravno izpodbijajo njegovo zadnjo voljo. The Times poroča, da bi lahko Lagerfeldovi nečaki in nečakinje podedovali del premoženja.

Oblikovalec, ki je umrl leta 2019 – star je bil 85 let –, je oporoko sestavil tri leta pred svojo smrtjo. Kdo natančno jo zdaj izpodbija, ni znano. Lagerfeld je v oporoki zapisal, da večino svojega premoženja zapušča tistim, ki jih smatra za svojo pravo družino – dolgoletnemu osebnemu asistentu Sébastienu Jondeauju, krščencu Hudsonu Kroenigu, ki je bil v času botrove smrti star komaj 11 let, ter modeloma Bradu Kroenigu in Baptistu Giabiconiju.

Izvršitelj oporoke Christian Boisson je Lagerfeldovim sorodnikom poslal pismo, v katerem jih je obvestil o oblikovalčevi zadnji volji in o tem, kako bo tekel pravni postopek. Če bi bila po francoskem dednem pravu oporoka razveljavljena, bi zapuščino razdelili med najbližje krvne sorodnike.

Kdo bi lahko podedoval milijone?

Karl Lagerfeld ni imel otrok, obe njegovi (pol)sestri, Christiane in Thea, pa sta umrli pred njim, še poroča The Times. Njegovo veliko premoženje bi zato podedovali njuni otroci. Christiane se je v 50. letih prejšnjega stoletja preselila v ZDA in s svojimi štirimi otroki živela v Connecticutu. Njen sin Karl je umrl pri 18. v prometni nesreči, ostali trije otroci – Paul in Roger Johnson ter Caroline Wilcox – bi bili lahko zdaj dediči po pokojnem stricu. Med potencialnimi dediči je sicer tudi 82-letna Thoma Gräfin von der Schulenburg, Theina hči.

Če bi bila po francoskem dednem pravu oporoka razveljavljena, bi zapuščino razdelili med najbližje krvne sorodnike. FOTO: Arhiv Dela

Družina ni bila nikoli tesno povezana. Karl Lagerfeld svoje sestre Christiane ni videl od leta 1974. Roger Johnson, voznik tovornjaka, je celo dejal, da ne misli sprejeti nobene dediščine, saj s stricem ni imel nobenih stikov. Je pa Lagerfeld leta 1992 oblikoval poročno obleko za svojo nečakinjo Caroline in jo z letalom poslal v Združene države Amerike.

Modna ikona je bila znana tudi po svoji navezanosti na mačko Choupette. Po lastnikovi smrti žival še naprej živi v precejšnjem razkošju. Lagerfeld je svoji hišni ljubljenki zapustil približno 1,55 milijona dolarjev. Za mačko zdaj skrbi Lagerfeldova gospodinja Françoise Caçote. Razkošno mačkino življenje – od potovanj z zasebnim letalom do poziranja z dizajnerskimi torbicami in spanja na svilenih rjuhah – je od zmeraj vzbujalo pozornost javnosti.

Oporoka pa ni edina stvar, s katero se ukvarjajo Lagerfeldovi sorodniki. Davčni organi namreč preiskujejo, kje je Lagerfeld stalno prebival pred tem, ko je umrl. Ni namreč vseeno, ali je imel stalni naslov v Parizu ali v Monaku. Če je bil prijavljen v Parizu, bi bilo njegovo premoženje obremenjeno z davčnim dolgom v višini od 20 do 40 milijonov evrov.