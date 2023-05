Seka Aleksić brani zasmehovano romsko deklico

V luči nedavnih pretresljivih množičnih umorov v Srbiji, ki sta jih izvedla štirinajstletnik in enaindvajsetletnik, zdaj veliko pozornosti žanje en sam, a verjetno ne osamljeni primer trpinčenja. Gre za romsko najstnico Mio. Nad to naj bi vrstniki iz 8. in 9. razreda osnovne šole v Vrbasu zaradi njenega porekla že najmanj od jeseni lani izvajali psihično nasilje.

Nekega dne so ji, denimo, v šolo prinesli nekaj bakrenih žic ter ji jih predali s strupenim pojasnilom, da njeni doma zbirajo baker, zato ga želijo nekaj prispevati tudi sami. Takrat se dekle zaradi šoka nekaj dni ni želelo vrniti v šolo. Sošolka je menda na dan Romov nesramno pristopila k njej in ji čestitala za rojstni dan, čeprav ga takrat ni imela.

Zavrnil jo je tudi soplesalec

Zaradi stopnjevanja pikrih in hudobnih šal na njen račun jo je tik pred zdajci pustil na cedilu tudi njen soplesalec na mali maturi. Podal ji je povsem neduhovito opravičilo v slogu, da ga je strah njene kraje kolesa, če ga bo slučajno spotoma kje zagledala. Dekličina starša sta sicer delovna državljana – oče vozi tovornjak po Evropi, mama pa ima cvetličarno.

Nad dogajanjem v šoli ogorčena družinska prijateljica se je odločila, da vse skupaj zapiše na družbenih omrežjih. Po objavi in množični delitvi zapisanega komentarja na twitterju se je med drugim burno odzvala tudi 42-letna srbska turbo folk pevka Seka Aleksić z besedami: »No, jaz grem z njo na valeto! Kje je ta deklica?« Dva dneva pozneje je sledil še zapis: »Deklica iz Vrbasa Mia in starši vas lepo pozdravljajo in se zahvaljujejo za podporo, Mia pa je presrečna, ker bom njena spremljevalka na valeti.«

Štimac ji bo kupil obleko in čevlje

Dekličin soplesalec bo najverjetneje njen razrednik, ki se je, kot je mogoče prebrati v enem od zapisov na družbenih omrežjih, na odklonilni odnos sošolcev do Mie odzval tako, da jo je objel in jo poskušal razvedriti s šalo: »Skupaj bova prodajala baker, v tem je denar.«

Aleksićeva, tudi poročena mama dveh sinov, je v preteklosti že javno spregovorila o tem, da je bila tudi sama kot begunski in reven otrok med vrstniki zasmehovana. Po zaščitniškem odzivu balkanske dive, ki je prav tako znana kot podpornica množičnih protestov pod geslom Srbija proti nasilju, se je na družbenih omrežjih oglasil tudi znani 35-letni srbski košarkar Vladimir Štimac.

Tudi on je ostro obsodil vedenje vrstnikov deklice Mie ter se ponudil, da ji bo za slovesni dogodek kupil obleko in čevlje. Vodstvo šole je javnosti sporočilo, da imajo situacijo po pogovorih z učenci že pod popolnim nadzorom, a Mijina mama trdi, da četudi hčerke trenutno ne zasmehujejo več, pa se zdaj z njo – razen ene prijateljice – ne želi družiti nihče.