Selena Gomez in producent Benny Blanco sta se poročila v Kaliforniji

Ameriška pevka in igralka Selena Gomez se je poročila z glasbenim producentom Bennyjem Blancom na slovesnosti v Kaliforniji.

Gomezova je na Instagramu objavila fotografije v beli poročni obleki z visokim ovratnikom, ob njej pa je bil Blanco v temnem smokingu. Objavo je pospremila z napisom »9.27.26« med dvema srčkoma.

Po poročanju revije Vogue, ko piše BBC, sta si par zaobljube izmenjala v Santa Barbari v soboto pred približno 170 gosti. Med njimi so bili pevka in avtorica pesmi Taylor Swift, igralec Paul Rudd ter Gomezini soigralci iz serije Only Murders in the Building, Steve Martin in Martin Short.

»Moja žena v resničnem življenju,« je Blanco komentiral pod ženino objavo.

Kot piše Vogue, sta bila oblečena v kreacije modne hiše Ralph Lauren.

33-letna Gomezova in 37-letni Blanco sta se zaročila decembra 2024 po letu dni zveze, pred tem pa sta sodelovala pri več glasbenih projektih. Marca letos sta izdala skupni album I Said I Love You First, ki opisuje njuno ljubezensko zgodbo.

Že prej sta skupaj ustvarila uspešnici Same Old Love in Kill Em with Kindness (2015) ter pesem I Can’t Get Enough (2019), pri kateri sta sodelovala tudi Tainy in J Balvin.

Gomez je zaslovela v seriji Wizards of Waverly Place na kanalu Disney Channel, nato pa začela glasbeno kariero v 2000-ih. V Združenem kraljestvu je imela pet singlov med prvimi desetimi, med drugim pa je nedavno nastopila v filmu Emilia Perez kot Jessica Del Monte.

Blanco je leta 2018 izdal svoj edini samostojni studijski album Friends Keep Secrets, kot producent pa je sodeloval z zvezdnicami, kot so Katy Perry, Britney Spears in Kesha.