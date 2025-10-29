Serija o pariškem pokolu: nedopustna nujna resnica

Osemdelna miniserija Des Vivants (Živi) francoskega režiserja Jeana-Xavierja de Lestrada, dobitnika oskarja za dokumentarec Murder on a Sunday Morning, je že ob premieri sprožila razpravo o meji med umetniško svobodo in spoštovanjem spomina. Del serije, posnet v dvorani Bataclan, kjer so 13. novembra 2015 džihadisti ubili 90 ljudi, je za nekatere preživele in svojce žrtev po de Lestradovih besedah postal »nujna resnica«, za druge pa »nedopusten poseg v kraj, kjer je umrlo preveč ljudi«.

Napad v Parizu leta 2015, v katerem je umrlo 130 ljudi, je pretresel Francijo in Evropo. Med koncertom skupine Eagles of Death Metal so trije oboroženi napadalci vdrli v dvorano Bataclan in uro in pol streljali na obiskovalce, medtem ko so nekatere zadrževali kot talce.

Deset let pozneje je de Lestrade v televizijski seriji poskušal ujeti zgodbe sedmih preživelih talcev. Serija ne rekonstruira samega pokola, temveč se osredotoča na življenje po njem: na travmo, krivdo preživetja in vprašanje, ali je mogoče vnovič najti normalnost.

Ko so ustvarjalci napovedali, da bodo del snemanja opravili v samem Bataclanu, se je vnela razprava o primernosti takšne poteze. De Lestrade je pojasnil, da se za to ni odločil samovoljno, temveč so tako želeli ljudje, katerih zgodbo pripoveduje.

FOTO: Christian Hartmann/Reuters

»Talci so hoteli, da se prizori posnamejo tam, kjer so jih doživeli. Snemati drugje bi bilo prevara,« je dejal za Guardian. Po njegovih besedah je moral premisliti, ali bi kot žrtev sam sprejel takšno odločitev. »Ni bilo lahko, toda šlo je za natančno zgodbo sedmih preživelih. Da bi bil njihov pogled verodostojen, je bilo treba iti tja, kamor so šli oni.«

De Lestrade je priznal, da je produkcija dolgo zaman prosila za dovoljenje. Uprava Bataclana je privolila šele, ko je sedem talcev napisalo skupno pismo, v katerem so pojasnili, zakaj je snemanje zanje pomembno.

Za druge preživele je bila odločitev kljub temu travmatična. Arthur Dénouveaux, predsednik društva Life for Paris, ki zastopa več sto žrtev napada, meni, da so ustvarjalci s tem »zameglili mejo med fikcijo in resničnostjo«.

Po njegovem je projekt, čeprav kakovosten, predvsem komercialno delo, ne spominski akt: »To je podjetje, ki želi pridobiti čim več gledalcev. Ne pretvarjajmo se, da gre za nesebično delo v imenu žrtev. Mi znamo povedati svoje zgodbe sami.«