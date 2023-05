Šerpa Pasang Dawa si deli rekord s 26 vzponi na Everest

Kdor osvoji najvišjo goro sveta, se pomeri z naravnimi silami in s samim seboj. Med peščico osvajalcev pa poteka tudi neuradno tekmovanje, kdo bo največkrat stal na vrhu 8849 metrov visokega Mount Everesta.

Alpinistična sezona se je začela in tekma se začenja. V nedeljo je najvišji vrh zemeljske oble že šestindvajsetič osvojil šerpa Pasang Dawa in s tem izenačil rekord kolege Kamija Rite.

Šestinštiridesetletni Pasang Dawa, ki je zaposlen v eni od nepalskih pohodniških agencij, je na vrh pospremil svojega madžarskega klienta. Medtem ko par sestopa z vrha, pa se nanj odpravlja Kami Rita, in če bo šlo vse po načrtih, bo dosegel nov rekord. Triinpetdesetletni šerpa je že vajen postavljanja novih mejnikov, saj je v zadnjih štirih letih že petkrat izboljšal svoj osebni in tudi svetovni rekord.

Nepalske oblasti so tujcem letos izdale 467 dovoljenj za vzpon na goro, ki leži na meji med Nepalom, kjer ji pravijo Sagarmatha, in Tibetom, kjer jo imenujejo Čomolungma. Vsakega plezalca praviloma spremlja po en šerpa, zaradi česar se krepi strah, da bi lahko na ozkem predelu pod vrhom, znanim kot Hillary Step, nastala gneča.

Odkar sta najvišji vrh sveta leta 1953 kot prva osvojila sir Edmund Hillary in šerpa Tenzing Norgaj, je bil ta dosežen že več kot 11.000-krat. Tudi slovenski delež pri tem je izjemen. Prva sta ga maja 1979 osvojila Kranjčana Andrej Štremfelj in Nejc Zaplotnik, dva dni pozneje jima je sledila še trojna mednarodna naveza takratne jugoslovanske odprave, v kateri so bili Slovenec Stane Belak - Šrauf, Splitčan Stipe Božić in Nepalec Ang Phu. Na seznamu osvajalcev je 18 Slovencev, ki so se na vrh povzpeli po treh smereh.

Slovenci pa se lahko pohvalimo še s posebnimi dosežki. Leta 1990 sta Andrej in Marija Štremfelj postala prvi zakonski par na vrhu sveta, hkrati je Marija prva in še vedno edina Slovenka, ki je osvojila najvišjo goro na zemeljski obli. Človek, ki je opravil prvi spust na smučeh z vrha do baznega tabora, je bil prav tako Slovenec. Davo Karničar je oktobra 2000 z osemtisočaka prismučal na 5350 metrov nadmorske višine.