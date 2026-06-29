Šest križev najnevarnejšega na svetu

Veljal je za najnevarnejšega človeka na planetu, eden njegovih vzdevkov je bil Železni Mike. Morda najprepoznavnejši boksar v zgodovini Mike Tyson zadnjega junijskega dne praznuje 60 let.

Odraščal je v revnem newyorškem Brooklynu. Njegovo otroštvo so zaznamovali nasilje, revščina in večkratne težave z zakonom. Zaradi tatvin, pretepov in drugih manjših kaznivih dejanj je bil večkrat aretiran. Kot najstnik je bil poslan v vzgojni zavod, tam pa je njegov talent za boks opazil trener Bobby Stewart. Kasneje je začel trenirati pod vodstvom legendarnega trenerja Cusa D'Amata, ki je postal njegov mentor in skrbnik, nadomestni oče.

Tyson je profesionalno debitiral leta 1985. Zaradi izjemne moči, hitrosti in agresivnega sloga je hitro postal ena največjih zvezd boksa. Leta 1986 je pri 20 letih postal najmlajši svetovni prvak težke kategorije v zgodovini. Združil je naslove glavnih boksarskih organizacij. V karieri je dosegel 50 zmag (44 z nokavtom) in doživel šest porazov.

Po smrti D'Amata je Tysonovo življenje postajalo vse bolj burno. Leta 1992 je bil obsojen zaradi posilstva Desiree Washington, zagovarjal se je, da je bilo vse sporazumno, vendar se je porota odločila, da je kriv. Obsodili so ga na šest let za rešetkami, a so ga po manj kot treh letih izpustili.

Po vrnitvi iz zapora Tyson ni bil več tista strah vzbujajoča zver. Poleg izgube pasov in svobode se je iz katoliške vere spreobrnil v islam. Leta 1989 se je po letu dni zakona ločil od prve žene Robin Givens, s katero nista imela otrok. Zaradi nespametnega zapravljanja, nakupov nepremičnin, avtomobilov, motorjev, nakita in bizarnosti, kot so sibirski tigri, je moral leta 2003 razglasiti osebni stečaj. K temu je veliko pripomogel promotor Don King, ki ga je odiral, precej denarja so mu odnesli tudi zasebni brodolomi, saj ima s štirimi ženskami, drugo in tretjo ženo ter dvema partnericama, sedem otrok. Z drugo ženo Monico Turner imata dva otroka, tri ima z dvema partnericama, še dva pa z Lakiho Spicer, s katero sta poročena od leta 2009. Tega leta se je med igro na eni od njegovih naprav za fitnes smrtno poškodovala njegova komaj štiriletna hči Exodus.

Po vrnitvi iz zapora Tyson ni bil več tista strah vzbujajoča zver. Poleg izgube pasov in svobode se je iz katoliške vere spreobrnil v islam.

Med dvoboji po vrnitvi iz zapora je gotovo najrazvpitejši povratni z Evanderjem Holyfieldom, ko je v enem najbolj bizarnih incidentov v zgodovini boksa Tyson Holyfielda dvakrat ugriznil v uho. Prvič tako močno, da mu je kos uhlja ostal med zobmi in ga je nato izpljunil na tla ringa, kjer so ga po boju našli in ga tekmecu prišili nazaj. Po drugem ugrizu je sodnik Tysona diskvalificiral. Leta 2002 se je spopadel z britanskim šampionom Lennoxom Lewisom, ta ga je z nokavtom poslal v deželo sanj. To je bil zadnji resni Tysonov dvoboj, saj je potem po eni zmagi in dveh zaporednih porazih leta 2005, star skoraj 39 let, naznanil boksarsko upokojitev.

Kasneje je igral v filmih in televizijskih oddajah, napisal avtobiografijo, vodil podkast, odprto govoril o svojih težavah z odvisnostjo, duševnim zdravjem in osebni preobrazbi. Leta 2024 se je pri 58 letih vrnil v ekshibicijski profesionalni dvoboj proti Jaku Paulu in izgubil po točkah.

Vse življenje so njegova strast golobi. Imel je tekmovalne golobe, o njih posnel tudi televizijsko oddajo Taking on Tyson in zaradi njih potoval po svetu. Trdil je celo, da razume njihovo vedenje bolje kot večina ljudi.

Njegova osebnost je zato pogosto opisana kot polna nasprotij: v ringu je veljal za enega najbolj strah vzbujajočih boksarjev vseh časov, zasebno pa že desetletja govori, da so prav golobi živali, ob katerih se počuti najbolj mirnega.