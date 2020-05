Šesti otrok za mladega papeža

Paparaci so dokaz, lepo zaobljeni trebušček njegove nove žene, 32-letne, s katero sta se poročila lani, v objektive ujeli med sprehodom zakoncev v vzhodnem Londonu.Zvezdnik filma Sherlock Holmes in nadaljevanke Mladi papež ima tri otroke, 23-letnega​, 19-letnoin 17-letnegaiz zakona z igralko, s katero sta se ločila leta 2003. Hčerkase je rodila v razmerju z modelompa v razmerju s pevkoje v začetku leta predstavnikom sedme sile razkril, da je »noro zaljubljen« v 32-letno psihologinjo in poslovno motivatorko in da ne bi imel nič proti še kakšnemu otroku.»Otroke obožujem, torej sem absolutno za še kakšnega, zakaj ne? Zelo srečen sem, da sem z osebo, v katero sem noro zaljubljen. Ideja, da bi imel še več otrok, je preprosto čudovita. Presrečen sem, da sem z nekom, s komer se zabavam kot še nikoli prej v življenju,« je dejal.Razkril je tudi, kako deluje njuno razmerje: »Imamo neverjetno stabilno, zdravo, čudovito družinsko okolje, ki vključuje tudi moje otroke, ki so že mladi odrasli, mlajši pa preprosto prinašajo veselje in ogromno zabave.«Lawa so v družbi sedanje soproge v javnosti prvič opazili na literarnem festivalu Hay leta 2015. Poročila sta se lani v Londonu, tri mesece po razglasitvi zaroke. Neimenovani prijatelj para je za Daily Mail povedal: »S Phillipo sta skupaj blaženo srečna in izredno vesela, da se bo njuna družina povečala. Vsi nestrpno pričakujejo novega družinskega člana.«